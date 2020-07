Der Dinkelsbühler Bauausschuss gab in seiner jüngsten Sitzung einstimmig grünes Licht für den Bau einer neuen Brauerei im Gewerbegebiet Ost. Dort will Hauf Bier, die älteste (gegründet 1901) und größte Brauerei der Stadt, neu bauen. Das Unternehmen gibt seinen Standort an der Ecke Feuchtwanger/Bechhofener Straße auf. Investiert werden soll ein „mittlerer einstelliger Millionenbetrag“, heißt es vonseiten der Bauherren. Die Brauereianlage wird die Firma Braukon aus Seeon im Chiemgau liefern; die umbaute Fläche soll 74 auf 25 Meter betragen. Wichtige Teile der Anlage, etwa die komplette Gärkeller-Ausstattung, könnten vom Altstandort übernommen werden. Derzeit braut Hauf circa 10.000 Hektoliter pro Jahr. Die neue Anlage ist auf einen Jahresausstoß von bis zu 13.000 Hektoliter ausgelegt. Geplanter Baubeginn sei Frühjahr 2021, die Bauzeit liege bei neun bis zwölf Monaten.