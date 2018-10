Crailsheim Dieses Baugebiet soll vielen Ansprüchen gerecht werden

Crailsheim / Andreas Harthan

Es soll so etwas wie die eierlegende Wollmilchsau werden, das Neubaugebiet „Grundwegsiedlung“ am südlichen Ortsrand von Altenmünster. Es soll eine neue Ära in der städtebaulichen Entwicklung Crailsheims einleiten – auch dadurch, dass es den unterschiedlichsten Nutzungsansprüchen gerecht wird. In seiner jüngsten Sitzung befasste sich der Gemeinderat mit dem städtebaulichen Entwurf des Architekturbüros „foundation5+“ aus Kassel.

Lob von den Fraktionen

Architekt Matthias Foitzik stellte den Stadträten seine Überlegungen für das in einen West- und einen Ostteil getrennte Baugebiet vor, das im Endausbau neue Heimat für rund 600 Menschen sein soll, und bislang den Titel „Südliche Erweiterung Horaffen“ trug. Die Namensänderung erklärte Stadtplaner Daniel Czybulka mit dem Bemühen der Bauverwaltung, Flurnamen aufzugreifen, in diesem Fall deshalb Grundwegsiedlung. Sprecher aller vier Gemeinderatsfraktionen lobten die Ideen aus Kassel und erfuhren von Czybulka, dass mit dem Westteil begonnen werden soll, und zwar im nächsten Jahr.

In diesem Westteil dominiert die typische Ein- und Zwei-Familienhausbebauung, es sind aber auch Reihenhäuser vorgesehen. Die Grundstücke sind bis zu 700 Quadratmeter groß. Erschlossen wird das gesamte Baugebiet durch eine parallel zur Wilhelm-­von-Ketteler-Straße verlaufende Straße, die über einen Kreisverkehr an die Kirchstraße angebunden wird (in etwa auf Höhe des VfR-Sportgeländes). Ob es dadurch irgendwelche Einschränkungen für den Sportverein ­

geben könnte, wollte Jens Zielosko, CDU-Stadtrat aus Altenmünster, wissen. Czybulka schloss das aus.

Städteplanerisch wesentlich interessanter ist der Ostteil des Baugebiets. Hier ist eine verdichtete Bauweise geplant mit Häusern, die bis zu vier Geschossen hoch sein können. In diesem Teil der neuen Siedlung wolle man „alternative Wohn- und Lebensformen“ ermöglichen, betonte der neue Baubürgermeister Jörg Steuler. Ziel des städtebaulichen Entwurfs sei es, den Bauherren eine größtmögliche Vielfalt bieten zu können. Basis dafür soll der Vorschlag des Architekten sein, den Geschosswohnungsbau über die Gebäudetypen Hybridhaus und Modulhaus zu kanalisieren. Beide würden vielfältige bauliche Ausprägungen erlauben, und trotzdem sei eine klare architektonische Handschrift erkennbar.

Viele Akteure gewünscht

Auf Fragen aus dem Gemeinderat, wer denn als Bauherren vorstellbar sei, antwortete Foitzik, dass es möglichst viele und unterschiedliche sein sollten. Er verwies auf ein von seinem Büro geplanten Projekt der Umnutzung eines ehemaligen Brauereiareals in Kassel, wo neben lokalen Bauträgern private Baugemeinschaften und Genossenschaften agieren. Die Skepsis von Peter Gansky (Bürgerliste), ob denn überhaupt Interessenten für den Geschosswohnungsbau gefunden werden können, teilt der Architekt nicht – und ist sich darin mit vielen Stadträten einig.

Ein Park in der Mitte

Zwischen den beiden Teilen der Grundwegsiedlung liegt eine Anhöhe, die als „Park- und Spiellandschaft“, so die Bauverwaltung, genutzt werden soll. Außerdem soll in diesem Bereich ein Wohn- und Pflegeheim für Senioren angesiedelt werden. Weil auch der Kindergarten (er soll erweitert werden) nicht allzu weit entfernt ist, hofft die Verwaltung, dass diese Grünanlage zu einem Treffpunkt mehrerer Generationen wird.

Überhaupt nicht glücklich sind einige Stadträte über die großen Bauplätze im Westteil des Baugebietes. Sie empfahlen der Verwaltung, in diesem Bereich eine Verdichtung vorzunehmen.