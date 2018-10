Crailsheim Die Zeitreise kann beginnen

Crailsheim / Helga Steiger

Die Sanierung der Gottesackerkapelle auf dem Crailsheimer Ehrenfriedhof ist außen abgeschlossen. Vor dem Abbau des Gerüsts gibt es noch ein besonderes Ereignis.

Einen weiten Blick über die Crailsheimer Stadtlandschaft konnte genießen, wer in den letzten Monaten auf dem Gerüst am Turm der Gottesackerkapelle beschäftigt war. Dies war jedoch nur den an der Renovierung beteiligten Handwerkern und Restauratoren sowie den Vertretern des Bauamts der Stadt vergönnt. Zu einem besonderen Ereignis kletterte auch Stadtarchivar Folker Förtsch das Gerüst hinauf, denn zum Abschluss der Arbeiten sollte auf der Turmspitze wieder eine Kapsel mit Informationen zur jetzigen Baumaßnahme hinterlegt werden.

Die Vorgeschichte: Als im Frühjahr mit den Arbeiten an der alten Friedhofskapelle begonnen wurde, entdeckten Restauratorin Ines Frontzek und Zimmermann Sigfried Schüll bei der Abnahme der Turmspitze in der Kugel unter dem Kreuz eine Blechdose. Diese wurde von Ines Frontzek geöffnet. Es kamen Dokumente und Gegenstände zum Vorschein, die bei der Renovierung 1924 hineingelegt worden waren.

Die Tradition dieser „Zeitkapseln“ mit Informationen für die nachfolgenden Generationen wollten die am Bau Beteiligten beibehalten – und sogar erweitern: Nun wurden zwei Dosen gefertigt, eine aus Edelstahl und eine aus einem Plastikrohr. Ein Foto vom Inhalt der alten Dose, welcher im Stadtarchiv verwahrt wird, wurde in die Metalldose gelegt – mit dem tagesaktuellen Hohenloher Tagblatt, dem Stadtblatt, der denkmalschutzrechtlichen Genehmigung und dem Fördermittelbescheid.

Auch aktuelles Geld wanderte hinein. In der Plastikröhre wurde ein USB-Stick mit Dateien der behördlichen Schreiben und einer Schadensbeschreibung sowie mit Fotos der Baustelle hinterlegt: „Diese Dose zeigt Materialien und Techniken, die für unsere Zeit typisch sind“, erläutert Gerd Großmann vom Bauamt der Stadt. Die massive Edelstahldose soll allerdings so lange wie möglich ihren empfindlichen Inhalt schützen. Sie wurde speziell für diesen Zweck maßgenau von der Crailsheimer Firma Ohr angefertigt, denn sie musste durch die Öffnung des kugelförmigen Turmknopfes passen.

Kreuz neu beschichtet

Die Montage der aus mehreren Teilen zusammengesetzten Turmbekrönung erforderte dann auch einiges Geschick. Die Metallteile fügte Flaschner Christian König auf der Helmstange wieder fest aufeinander, damit kein Wasser eindringen kann. Die Kapseln mussten während des Aufsetzens des Turmknopfes eingeschoben werden. Als dieser abgesenkt war, konnte das Kreuz auf der Turmstange montiert werden. Dieses hatte der Crailsheimer Schmiedemeister Jean Schmidt 1924 gestiftet. Restauratorin Frontzek hat es in ihrer Werkstatt repariert, konserviert und neu beschichtet.

Die Montage der Helmspitze war der letzte Akt der Außenrenovierung. Dieser Tage wird das Gerüst am Turm abgebaut. Jan Hofacker vom Bauamt der Stadt zeigt sich mit dem Fortschritt zufrieden: „Im Bereich der Außenrestaurierung sind wir im Zeitplan leicht voraus.“ In den letzten Monaten wurden Dach und Mauerwerk der Gottesackerkapelle grundlegend saniert. Dabei gab es auch aufregende Momente, wie Hofacker ergänzt: „Der Turm war in manchen Bereichen so schadhaft, dass die Standsicherheit im Prinzip nicht mehr gewährleistet war. Zwei Ecken mussten im oberen Glockengeschoss komplett ersetzt werden.“ Im Langhausdach wurden zur statischen Sicherung Zuganker aus Stahl eingebaut.

Bis zur langen Nacht der Türme bleibt das Gerüst im Innenbereich noch stehen. Dann wird auch Restauratorin Karin Krüger, die sich um die Sicherung der Deckenmalerei auf der hölzernen Tonnenwölbung kümmert, ihre Arbeit beenden. Mit der Installation einer neuen Beleuchtung und der Anlage des Außenbereichs sollen die Arbeiten über die Wintermonate abgeschlossen werden.