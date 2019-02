Crailsheim Horaffengala: Die Weltstadt Crailsheim lädt ein

Crailsheim / Julia Vogelmann

Die Horaffengala begeistert in diesem Jahr mit dem Motto „Crailsheim International – Freunde in Ost und West“. Im Mittelpunkt des wunderbaren Showprogramms stehen die Partnerstädte.

Weltoffen, gastfreundlich und vor allem innig verbunden mit den vier Partnerstädten hat sich die Stadt Crailsheim am Samstag bei der Horaffengala im Hangar präsentiert. Entsprechend freute sich Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer in seiner Begrüßung über die Internationalität seiner Stadt und lobte die Bevölkerung aller fünf Städte für den interkulturellen Austausch, den erst ehrenamtliches Engagement und Freundschaft der Bürger in diesem Maße möglich mache.

„Man kommt als Fremder in eine Stadt und geht als Freund“, fasste Grimmer seine Erfahrungen in den Partnerstädten zusammen, denen er versprach: „Jede unserer Partnerstädte wird in diesem Jahr besucht werden.“

„Check us out!“

Um auch jedem Bürger die Reise schmackhaft zu machen, hatte jede der Städte einen eigenen kleinen Werbefilm mitgebracht, der die Sehenswürdigkeiten und Menschen, die Geschichte und die Landschaft von Bilgoraj, Jurbarkas, Pamiers und Worthington im Großen und im Detail zeigte.

Wo die polnische Partnerstadt Wert darauf legte, eine moderne, sich entwickelnde Stadt mit viel Ambitionen und Potenzial zu zeigen, die ihr traditionelles kulturelles Erbe nicht vergessen hat, zeigte sich Jurbarkas in einem visuellen Brief an Crailsheim als aufstrebendes Touristenziel, mit bemerkenswerter Landschaft, Architektur, Kultur und Geschichte.

Worthington warb mit dem Slogan „Check us out!“ und jeder Menge Bildern, die die Reiselust weckten. Pamiers ließ in seinem Filmchen passend zur Geschichte die Musik sprechen, während die vielen verschiedenen Gesichter der Stadt als Schlaglichter über den Bildschirm flimmerten.

Dazu gab es Interviews mit Vertretern der Partnerschaftskomitees und der Partnerstädte. Diese führte übrigens Vanessa Pazurek, eine von drei neuen Gesichtern auf der Galabühne. Zusammen mit Philip Vogt und Linda Ziegler führte sie durchs Programm und stellte jede Menge Fragen.

So erfuhr der Zuhörer, dass bei der Vertragsunterzeichnung zwischen Bilgoraj und Crailsheim Tränen kullerten und das Glück vollkommen ist, wenn man ein Fest in Jurbarkas miterleben darf. Beim Interview zu Worthington standen gleich drei Austauschschülerinnen auf der Bühne, eine davon die Moderatorin selbst, und alle waren sich einig, dass die familiären und ländlichen Strukturen und die menschlichen Kontakte dafür sorgen, dass sich jeder Crailsheimer in Worthington zu Hause fühlt.

Pamiers will fortführen, was 50 Jahre lang erfolgreich war. „Offen aufeinander zugehen, in dieselbe Richtung blicken und uns in dieselbe Richtung bewegen“, wünschte sich Else Hinterkopf vom Partnerschaftskomitee, und die stellvertretende Bürgermeisterin Françoise Pancaldi ließ von Hélène Bindels übersetzen: „Ich hoffe, dass auf 50 Jahre noch weitere 50 folgen.“

Sauerkraut und Süßkartoffeln

Die Filmchen und Interviews lieferten jede Menge Gesprächsstoff zum feinen Menü, das ebenfalls im Zeichen der Partnerstädte stand. Die Hommage der Crailsheimer Köche zauberte Piroggen und Sauerkrautsüppchen, Truthahnbraten mit Süßkartoffelküchle und dreierlei Dessert mit Lavendelcreme und Calvados-Apfelragout auf die Teller.

Dazu gab es ein wunderbares Showprogramm. Den Auftakt machte die Folkloregruppe Wygibusy aus Bilgoraj mit Quetsche, Banjo, Klarinette und mehrstimmigem Gesang. Den Sprung von der Tradition zur Moderne wagte Showkünstler Dobs Brugal mit seinem Cyber-Koffer. Er eröffnete den Reigen der Illusionisten, Träumer und Magier.

Das Duo Izimagic aus Italien brachte das Publikum mit Zaubertricks, frechen Sprüchen und rasanten Kostümwechseln zum Lachen und Staunen, und so mancher hätte sich nach dem Menü sicher gewünscht, die Anzughose ebenso schnell gegen etwas ­Bequemeres tauschen zu können wie die Dame auf der Bühne. Die ­„Supertalent“-Teilnehmerin Jenny Kastein zeigte am Reifen in ­luftiger Höhe, zu welchen akrobatischen Höchstleistungen der Mensch fähig ist, wenn er trainiert ist und vielleicht nicht gerade ein Vier-Gänge-Menü verdrückt hat.

Nicolas del Pozo, Pamiers’ hauseigener Illusionist, wie die Moderatoren ihn ankündigten, zeigte schließlich mit viel Glitzer, hämmernden Bässen und Blitzlichtgewitter, dass es auch dem satten Crailsheimer möglich ist, zu schweben. Eine Dame aus dem Publikum schwebte vor den Augen der staunenden Galabesucher in der Luft.

Ganz gleichtun konnte es der jungen Dame leider nicht jeder, doch beim Schweben über die Tanzfläche sahen viele schon sichtlich zufrieden aus. Ein Gläschen an der Bar zwischen jeder Runde – und man schwebte spät in ­der Nacht wie von selber nach Hause.

Das könnte dich auch interessieren: