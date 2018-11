Menschen Die Kunst, zu leben was man liebt

Crailsheim / Birgit Trinkle

Eltern wollen das Beste für ihre Kinder, das ist nur nicht immer das Richtige. Gernot Steppers Vater war ein Förstersohn, der sich in Westgartshausen und zuletzt in Ingersheim zum Vollblut-Lehrer entwickelt hatte und sich für seinen Sohn eine ähnliche Laufbahn wünschte. Der Bub, 1956 in Crailsheim geboren, sollte etwas machen aus seinen Talenten.

Der Bub orientierte sich freilich eher an der aus Thüringen stammenden Mama und begeisterte sich für die Musik. Die Hausmusik im Hause Stepper zählt zu seinen frühen Erinnerungen, und dass seine mittlerweile 87-jährige Mutter nicht nur noch immer Klavier spielt, sondern auch „irgendwie alle Strophen aller Lieder kennt“, ist ihm immer wieder neu eine große Freude. Denn die Musik war und ist seine große Liebe, die Querflöte sein Instrument.

Dank an Albrecht Imbescheid

Die Grundlage wurde in der Musikschule Crailsheim gelegt. Vor allem Flötenlehrer Albrecht Imbescheid habe er viel zu verdanken, erinnert er sich, nicht zuletzt den brennenden Wunsch, Musik zu studieren. Als er sich an der Musikhochschule in Stuttgart bewarb, setzte er sich damit über alle Bedenken hinweg; vor allem sein Vater riet dringend von der „brotlosen Kunst“ ab und fand, sein Sohn solle sich lieber der Medizin verschreiben oder eben der Lehre. Doch das wäre damals nichts gewesen, sagt Stepper; allenfalls Geschichte hätte ihn gereizt, und die wurde zu seinem liebsten Hobby.

Sogar Musik zu lehren, fand er zunächst unvorstellbar. Selbst musizieren, das war seine Welt. Später erkannte er, dass das ein Muster ist: „Junge Menschen machen lieber selbst Musik; erst wenn man älter wird und etwas mitzuteilen hat, zeigt sich die Freude, die es bereitet, etwas weiterzugeben.“ Seit vielen Jahren ist Gernot Stepper nun Musiklehrer und das „sehr, sehr gern“. Vor allem der klassischen Musik gilt seine Leidenschaft. Vielleicht, so überlegt er, spielt hier seine Geschichtsbegeisterung eine Rolle. Alte Dinge faszinieren ihn meist mehr als neue.

Defizite ausgleichen

Klassische Musik in den Musikschulalltag einzubringen, sei gar nicht leicht. Viele Schülerinnen und Schüler hätten „null Zugang“, dann nämlich, wenn das Elternhaus diese Musik nicht vermittle oder sie in irgendeinem schulischen Fächerverbund untergegangen sei. Seine Erfahrung lehre ihn, dass klassische Musik am besten im gemeinsamen Musizieren angeboten werde, „wenn es im Musikmachen ein gutes Erlebnis gibt“.

Über Jahre und Jahrzehnte hat er in Crailsheim unterrichtet, zunächst im alten, von ihm sehr geschätzten Gebäude in der Spitalstraße, dann im aktuellen Bau im Fliegerhorst. Während des Studiums brachte er anderen die Flötentöne bei, um etwas zu verdienen, während seiner Bundeswehrzeit aus schierer Verbundenheit zur Heimatstadt – obwohl damals, von der Grundausbildung mal abgesehen, die Musik sicher nicht zu kurz kam. Dank seines abgeschlossenen Studiums musizierte er als Mitglied des Heeresmusikkorps 12 in Würzburg, wie er sagt, „immer im Zentrum des Geschehens“.

Auch in Bad Mergentheim hat er unterrichtet, an der Musikschule Hohenlohe vor allem in Niederstetten und Blaufelden, dann in Plochingen und Ellwangen. Dort holte ihn Musikschulgründerin und -leiterin Monika Willand zu immer noch mehr Aufgaben ins Boot, bis er schließlich als stellvertretender Musikschulleiter und zeitweise in einer Tandemleitung mehr organisatorische Aufgaben übernahm als ihm lieb war.

Seit den 90er-Jahren lebt er in Ellwangen, doch Westgartshausen, wo seine Mutter lebt, nennt er sein Zuhause. Seit der Gründung des Crailsheimer Historischen Vereins ist er Mitglied, und immer wieder hat er Buchprojekte redigiert, etwa 1996 die Arbeit zur Schlacht um Crailsheim: „Ich hasse Fehler und liebe es, zu korrigieren.“

Buchprojekte

Als Westgartshausen 2005 den 750. Jahrestag der Ersterwähnung feierte, war es Stepper, den Ortsvorsteher Anton Basler und sein Nachfolger Hermann Wagner darum baten, in weniger als einem Jahr ein Heimatbuch möglich zu machen: Von der Organisation über den gesamten Satz bis hin zur Buchvorstellung lag das Mammutprojekt in Gernot Steppers Händen. Er selbst schrieb zu Steinkreuzen und zur Hofgeschichte und nennt dieses Projekt bis heute unglaublich fordernd und bereichernd zugleich: „Das war ein großer Aderlass; würde man nie mehr machen.“ Aber das Werk ist vollbracht, und er freut sich daran.

Seither hat er weitere Projekte des historischen Vereins redigiert, zuletzt einen Band der Crailsheimer Geschichtsblätter. Stolz ist er auf das „Hexenbuch“, für das er in enormem Arbeitsaufwand uralte Verhörprotokolle transkribiert und damit der Nachwelt erhalten hat. Wenn ein solches Projekt seine gesamte Freizeit fordert, dann ist das eben so.

Gernot Stepper ist einer, der mit seinem Leben zufrieden ist, der im Rückblick viele glückliche Wendungen und Chancen sieht, der es liebt, in Südtirol zu wandern und zu fotografieren oder in den jährlichen Orchesterfreizeiten in Kurtatsch mit anderen zu musizieren. Sein Leben, sagt er, gibt ihm Grund zur Dankbarkeit.