Volksfest-Countdown Die Frankenhardter Hühner sind los

Viele Attraktionen warten auf die Besucher

Das Fränkische Volksfest nimmt heute um 14 Uhr seinen Festbetrieb auf. Dann öffnet nämlich der Vergnügungspark. Um 18 Uhr findet der offizielle Bieranstich im Engel-Zelt statt.

Samstag und Sonntag beginnen um 6.30 Uhr mit der Tagwache. Um 10.30 Uhr setzt sich jeweils der Festzug der Landwirtschaft in Bewegung. Während morgen um 15.30 Uhr die Herren des TSV Crailsheim gegen die SpVgg Satteldorf spielen, treten die Frauen am Sonntag um 14 Uhr gegen Eintracht Frankfurt im Schönebürgstadion an. Das 46. Drais-Laufrad-Rennen entlang der Festzugstraßen beginnt am Sonntag um 10 Uhr. Die Partnerstädte treten am Sonntag um 15 Uhr auf dem Schweinemarktplatz auf. Das Feuerwerk steigt um 20.30 Uhr.

Der Vergnügungspark und der Schankbetrieb laufen heute und morgen bis 1.30 Uhr, am Sonntag bis 1 Uhr und am Montag bis 0 Uhr. Am Sonntag haben die Läden in Crailsheim zwischen 12.30 Uhr und 17.30 Uhr geöffnet. jole