Die SPD-Kandidaten für den Gemeinderat Crailsheim besuchen die einzelnen Stadtteile. Dabei sprechen sie mit den jeweiligen Ortsvorstehern über Probleme und Vorhaben in den Orten.

Auf einer Tour durch die Crailsheimer Stadtteile haben 16 SPD-Gemeinderatskandidaten gut aufgelegte und auskunftsfreudige Ortsvorsteher erlebt und erfuhren Interessantes über Probleme und Vorhaben in den Stadtteilen. Dabei konnten sie auch feststellen, dass einige Themen immer wieder auftauchten und sich wie ein roter Faden durch die Kommunalpolitik ziehen.

Das erste Treffen mit Ortsvorsteher Horst Philipp und den beiden Ortschaftsräten Meiser und Zeller fand vor der neuen Halle in Jagstheim statt. Die drei zeigten sich sehr zufrieden mit ihrer Jagstauenhalle, wobei Philipp zu verstehen gab, dass das Ganze auch billiger hätte gebaut werden können. Die Veränderungen im Kindergartenbereich, Umzug in neue Räume in der alten Schule sowie die neuen Räume für Ortschaftsrat und Ortsvorsteher wurden begrüßt.

Hochwasserprobleme

In Westgartshausen traf man sich mit Ortsvorsteher Hermann Wagner am renaturierten Bach. Wagner stellte das neue Baugebiet in unmittelbarer Nähe des Bachverlaufs vor, sprach über Hochwasserprobleme und die Problematik innerörtlichen Baupotenzials, das nicht zur Verfügung gestellt wird. Auf Nachfrage kam auch die diskutierte Verlegung des Reit- und Fahrvereins nach Westgartshausen und die dann folgende Entscheidung für Tiefenbach zur Sprache.

Die Weiterfahrt führte nach Goldbach, wo Ortsvorsteher Karl Druckenmüller die SPD-Kandidaten erwartete. Im Gespräch mit Druckenmüller ging es um die Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans und die Nutzung innerörtlichen Potenzials zur Wohnbebauung.

Wie ein roter Faden zog sich das Thema Feuerwehrbedarfsplan durch die Städtetour. In Onolzheim berichtete die Kandidatin Evi Keller über die Situation. Das romantisch anmutende Feuerwehrgerätehaus soll zeitnah durch ein modernes in der Nähe des Sportplatzes ersetzt werden. Genauso wie für das in Goldbach sind die Kosten dafür bereits im Haushalt eingeplant. Das neue Baugebiet am Ortsrand macht Fortschritte und die Onolzheimer sind wie die Bewohner aller Teilorte, in denen neue Baugebiete ausgewiesen sind, froh darüber.

Die nächste Station war Triens­bach. Dort empfing Ortsvorsteher Friedrich Burkhardt die Teilnehmer an der alten Schule. Burkhardt stellte eine Ideallösung vor, mit der man den Bedürfnissen der Feuerwehr, aber auch den Wünschen der Triensbacher gerecht wird. Demnach könnte an dem Standort bei der alten Schule nicht nur ein neues Gebäude für die Feuerwehr entstehen, sondern auch ein Bürgerzentrum.

Verkehr und Gewerbegebiet

In Roßfeld wartete Ortsvorsteher Hartmut Werny. Im Sitzungssaal des ehemaligen Rathauses ging er auf die Situation in Roßfeld ein. Er stellte die beiden neuen Baugebiete vor. Das für Roßfeld besonders wichtige Thema Verkehr im Zusammenhang mit im sogenannten Härtle entstehenden Gewerbegebiet, mit dem sich sowohl Roßfelder wie auch Tiefenbacher auseinandersetzen müssen, lag ihm besonders am Herzen.

Letzte Station der Rundreise durch die Crailsheimer Stadtteile war Tiefenbach. Am Treffpunkt an der alten Schule stand Ortsvorsteher Friedrich Lober mit seinem Stellvertreter Harald Hügelmaier bereit. Das Gelände der ehemaligen Volksbank bietet in Tiefenbach ideales innerörtliches Entwicklungspotenzial. Auch in Tiefenbach war das Gewerbegebiet „Härtle“ Thema. Hier gilt die Sorge der Zukunft der Tiefenbacher landwirtschaftlichen Betriebe. SPD-Fraktionsvorsitzender Gernot Mitsch stellte an dieser Stelle die Problematik zwischen Flächenverbrauch einerseits und dem Wunsch nach wirtschaftlichem Wachstum andererseits dar. „Dies ist eine Zukunftsaufgabe, der sich der neue Gemeinderat unbedingt stellen muss.“

Flasche Roten von den Roten

Am Ende jedes Besuchs überreichte Helga Hartleitner den Ortsvorsteher als Dank für den Empfang und die Gespräche eine „Flasche Roten von den Roten“. Organisator und SPD-Vorsitzender Roland Klie schloss sich dem Dank an und resümierte, dass die Tour durch die Anschauung und die Ausführungen der Ortsvorsteher ein voller Erfolg war.

