In den Storchennestern der Region gibt es den ersten Nachwuchs des Jahres. Die Altvögel sind jetzt ohne Pause auf Futtersuche, um den Hunger der Kleinen zu stillen.

Es kommt Leben in die Storchennester der Region: Mitte der Woche schälte sich das erste Weißstorchenküken auf dem Crailsheimer Rathausturm aus seinem Ei, inzwischen sind es schon drei. „Das erste Küken habe ich früher erwartet“, berichtet Weißstorchenbetreuer Helmut Vaas vom Naturschutzbund (Nabu) Ellwangen. Die Brutzeit, in der beide Partner abwechselnd brüten, dauert 30 bis 32 Tage. Da noch zwei Eier im Nest liegen, ist mit weiteren Küken zu rechnen.

Auch das Jagstheimer Storchenpaar freut sich über Nachwuchs. „Die ersten Küken sind geschlüpft, die Altstörche sind schon fleißig am Füttern“, sagt Vaas. Da sich das Jagstheimer Nest auf einem 27 Meter hohen Kamin befindet, in der Nähe kein vergleichbar hohes Gebäude als Aussichtsturm vorhanden ist und es auch keine Webcam gibt, kann der Storchenexperte nur mutmaßen, wie groß der Andrang im Nest ist. „In zwei Wochen wissen wir mehr“, sagt Vaas. „Wenn die Kleinen ihre Hälse recken, kann man zählen, wie viele es sind.“

Am Wochenende werden in Ingersheim die ersten Küken das Ei verlassen. Hier ist es ebenfalls erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich, die Anzahl der Küken festzustellen: Das Nest befindet sich in 37 Metern Höhe. Der Nachwuchs im Wildensteiner Storchennest sollte am 1. Mai schlüpfen. Die Stimpfacher Störche sind in diesem Jahr später dran. „Sie haben erst kürzlich mit dem Brüten begonnen“, sagt Vaas.

In die meisten Nester sind wieder die Storchenpaare der Vorjahre eingezogen. Eine Ausnahme bildet Wildenstein. „Im letzten Jahr gab’s hier keinen Bruterfolg. In diesem Jahr ist Altstorch Freddy nicht mehr erschienen. Dafür gibt es jetzt ein Männchen, das sechs Jahre jünger ist als das Weibchen“, berichtet der Weißstorchenbetreuer aus Ellwangen.

Wo Freddy abgeblieben ist, ist unklar. Tot aufgefunden wurde er jedenfalls nicht. Es könnte aber sein, dass er auf dem Weg in den Süden verunglückt ist und einfach nicht gefunden wurde.

Der Altersunterschied zwischen den Storcheneltern sei dagegen unproblematisch, meint Vaas. „Der macht gar nichts aus – weder bei Störchen noch bei Menschen.“ Im Allgäu habe beispielsweise ein 38-jähriges Männchen seine 27-jährige Partnerin verlassen, weil sie keine Eier mehr legen konnte, und sich eine Jüngere gesucht.

Doch längst nicht alle Störche erreichen ein Alter von 35 bis 40 Jahren. Sie sind zahlreichen Gefahren ausgesetzt, vor allem auf ihrer Reise in den Süden. „Das größte Risiko stellen Strommasten dar“, weiß Helmut Vaas. Auch komme es immer wieder zu Verkehrsunfällen, die für Störche meist tödlich enden.

Störche in Stimpfach Paar ist aus dem Winterlager zurück Das Storchenpaar in Stimpfach ist wieder glücklich vereint. Allerdings mussten die beiden ihr Nest erst verteidigen.

Nest in schwindelnder Höhe

Dass alle Küken, die jetzt schlüpfen, das Jugend- und Erwachsenenalter erreichen, ist nicht gewiss. Die Natur muss mitspielen: Es darf nicht zu kalt und nicht zu nass in den Nestern in schwindelnder Höhe werden. Zu trocken darf es aber auch nicht sein, sonst finden die Altstörche nicht genügend Regenwürmer, die Hauptnahrungsquelle der Küken in den ersten Lebenstagen.

„Die Eltern müssen sich anstrengen, um ihre Küken satt zu bekommen“, weiß Vaas. In den ersten Tagen nehmen die Kleinen jeden Tag die Hälfte des Vortagesgewichts zu: 80 Gramm wiegen sie am ersten Tag, 120 Gramm am zweiten und bereits 180 Gramm am dritten Tag. Ein drei Wochen altes Küken vertilgt täglich bis zu 1,5 Kilogramm Nahrung. Die Altstörche sind also pausenlos auf Futtersuche.

