Am Samstag findet im Crailsheimer Hangar die erste Hangar Club Night statt. Wir verlosen 5 x 2 Eintrittskarten für das Event!

Abtauchen in die Musikwelt der 80er und 90er und unter der Discokugel abtanzen – das ist drin bei der ersten Hangar-Club-Night am Samstag, 27. April, im Hangar Crailsheim. Zusammen mit MLO Events und Radio Ton lädt das Hangar-Team Crailsheim und Umgebung zu einer musikalischen Zeitreise ein. Neben der Musik werden auch die passenden Kultdrinks serviert. Gespielt werden unter anderem Chartsongs von Culture Club, The Police oder DJ Bobo. An den Plattentellern wird zum Auftakt DJ Chorly stehen.

Seid Ihr volljährig und wollt dabei sein?

Dann macht mit bei unserem Gewinnspiel! Denn wir verlosen 5 x 2 Eintrittskarten für die Hangar-Club-Night am 27. April!

Wie Ihr teilnehmen könnt

Schickt unserer Gewinnspiel-Beauftragten Ekatherini-Irini Paltoglou bis Donnerstag, 25. April 2019, 16 Uhr, eine E-Mail mit der Betreffzeile „Hangar-Club-Night“, eurem vollen Namen sowie einer Telefonnummer, unter der wir euch erreichen können! Die E-Mail-Adresse lautet e.paltoglou@swp.de.

Wie wir die Gewinner ermitteln

Unsere Gewinnspiel-Beauftragte wird nach Ablauf der Teilnahmefrist unter den eingegangenen Einsendungen per Zufallsprinzip fünf Gewinner auswählen - und zu diesen über E-Mail bzw. Telefon Kontakt aufnehmen.

Wie die Gewinner ihre Preise erhalten

Die Eintrittskarten können die Gewinner entweder durch Angabe ihres Namens in unserem HT-Shop (Ludwigstraße 6-10, Crailsheim) abholen oder eventuell auf anderem Weg erhalten. Unsere Gewinnspiel-Beauftragte klärt das persönlich mit den Gewinnern ab.

Allen (noch zu ermittelnden) Gewinnern wünschen wir schon mal viel Spaß bei der Hangar-Club-Night!

Teilnahmebedingungen und rechtliche Hinweise Laufzeit: 24.04.2019, 17 Uhr, bis 25.04.2019, 16 Uhr. Diese Promotion (Gewinnspiel) wird ausschließlich von der SÜDWEST PRESSE Hohenlohe GmbH & Co. KG (SHO) durchgeführt, im Folgenden „Gewinnspiel-Veranstalter“ genannt, steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der von den Teilnehmern bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook, sondern der Gewinnspiel-Veranstalter. Die bereitgestellten Informationen werden einzig verwendet, um den Teilnehmern Wettbewerbsnews, -updates und sonstige relevante Informationen gemäß der Teilnahmebedingungen des Wettbewerbs zur Verfügung zu stellen. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Gewinnspiel-Veranstalters sowie deren Angehörige und Personen unter 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Die Teilnahmefrist für das Gewinnspiel läuft während der oben angegebenen Laufzeit. Zur Teilnahme am Gewinnspiel müssen die Teilnehmer innerhalb der angegebenen Laufzeit eine E-Mail mit der Betreffzeile „Hangar-Club-Night“, ihrem vollen Namen und einer Telefonnummer, unter der man sie erreichen kann, an die E-Mail-Adresse der SHO-Gewinnspielverantwortlichen Ekatherini-Irini Paltoglou (e.paltoglou@swp.de) schicken. Unter den Teilnehmern werden nach Ablauf der Teilnahmefrist folgende Dinge verlost: 5 x 2 Eintrittskarten für die „Hangar-Club-Night“ (27. April) im Hangar Crailsheim. Die Ermittlung der Gewinner unter den Teilnehmern erfolgt über ein Los-/Zufallsverfahren seitens der Gewinnspielverantwortlichen. Die gewonnenen Eintrittskarten können die Gewinner vor Beginn der Veranstaltung im HT-Shop (Ludwigstraße 6-10, Crailsheim, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 12 Uhr) abholen oder auf anderem Wege erhalten. Dies klärt die Gewinnspielverantwortliche mit den Gewinnern ab. Sollten die angegebenen Kontaktdaten fehlerhaft und/oder unvollständig sein, ist der Gewinnspiel-Veranstalter nicht verpflichtet, die korrekten Daten ausfindig zu machen. Nachteile aufgrund falscher Angaben gehen zu Lasten des Teilnehmers. Der Gewinnspiel-Veranstalter behält sich vor, Teilnehmer, welche gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, vom Gewinnspiel auszuschließen. Ebenso behält er sich das Recht vor, Änderungen und/oder Ergänzungen des Gewinnspiels und/oder der Teilnahmebedingungen vorzunehmen und/oder das Gewinnspiel ganz abzubrechen. Der Gewinn wird nur bei ordnungsgemäßer Durchführung des Gewinnspiels vergeben. Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten ernst. Bitte lesen Sie mehr dazu unter www.swp.de/privacy.