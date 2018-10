Crailsheim Die Besucher sagen Ja zum Angebot

Crailsheim / Julia Vogelmann

Viele Paare haben sich auf der Messe „Sag Ja!“ im Hangar über die neuesten Tipps und Trends in Sachen Hochzeit informiert.

Das perfekte Hochzeitswetter herrschte am Wochenende sicherlich nicht, doch das hielt zahlreiche Heiratswillige am Samstag und am Sonntag nicht davon ab, die Hochzeitsmesse „Sag Ja!“ im Hangar zu besuchen. Auf dem Rundweg vorbei an Hochzeitstorten, perfekt gedeckten Festtafeln, Fotografen und Blumenanbietern, Hochzeitskleidern, Anzügen und Ringen war das Wetter schnell vergessen und die Aufmerksamkeit lag ganz auf all jenen Facetten der perfekten Hochzeit, auf die Braut und Bräutigam aktiv Einfluss nehmen können.

Neben Informationen an den rund 60 Ständen gab es Vorträge von Rechtsanwalt und Prediger, Kostproben vom Konditor, Anschauungsmaterial von Brautmodenanbietern und Herrenausstattern sowie jede Menge Edelmetall von den Juwelieren. Modenschau und Live-Vorführungen auf dem Laufsteg sorgten für die notwendige Abwechslung zwischen Schauen und Probieren.

In die Sonne träumen

Wer das Wetter dann immer noch nicht vergessen hatte, träumte sich beim Reiseanbieter bereits in die Sonne und plante die Hochzeitsreise der Zukunft oder posierte in den verschiedenen Fotoboxen für lustige Aufnahmen in bunten Verkleidungen.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Feedback und mit der Qualität der Messe in diesem Jahr“, freute sich Anja Hofmann, Eventmanagerin des Hangars, über den steten Besucherstrom. Die drei Euro Eintritt zahlten übrigens alle Besucher ohne Murren – die Qualität, Vielfalt und, nicht zu vergessen, die kostenlosen Kuchen- und Sektkostproben, ließen den Betrag angemessen erscheinen. Lediglich das blumengeschmückte Hochzeitsauto vor der Tür fand in diesem Jahr nur sehr wenige interessierte Betrachter. Aufgrund des Wetters ließen die Besucher die tollen Schlitten buchstäblich im Regen – beziehungsweise sogar im Schneeregen – stehen.