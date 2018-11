Was Stadträte wissen wollen df

Was Stadträte wissen wollen

Norbert Berg (AWV) versicherte, er mache das zunehmende Einschottern von Gärten nicht aus ästhetischen Gründen zum Thema. Bei der landauf, landab diskutierten Bodenversiegelung dürfe so etwas im Bauplanungsrecht aber nicht allein Sache der Eigentümer sein. Möglichkeiten, dies zu unterbinden, gibt es, die Bürgermeister Jörg Steuler benannte. Steuler ließ aber auch Skepsis anklingen: Die Frage sei, ob die Stadt so tief in deren Entscheidungsfreiheit eingreifen wolle.

Roland Klie (SPD) fragte nach Möglichkeiten, die Busverbindung vom Hallenbad zur Innenstadt auszubauen. Er sei vor allem von Älteren angesprochen worden, die sich dies wünschten.

Dennis Arendt (SPD) bat um einen Tätigkeitsbericht des Jugendgemeinderats. Zudem fragte er nach der längst versprochenen Aufnahme ins Bahnhofsmodernisierungsprogramm, von der sich Crailsheim einiges erhofft. Nachdem die Murrbahn in den vordringlichen Bedarf aufgenommen worden sei, gebe es vielleicht auch Neuigkeiten aus diesem Programm.

Karin Hübsch (SPD) widmete sich „einem Berg Gelber Säcke“, die bereits am Samstag und bis in den Dienstag hinein unter den Arkaden am Rathaus lagen. Ob es nicht möglich sei, wollte sie wissen, die Mieter anzuhalten, ihren Müll im Gebäude zu lagern und erst zeitnah vor den Abfuhrterminen vors Haus zu stellen. Mit diesem Ansinnen stieß sie auf Zustimmung.

Gernot Mitsch (SPD) bat, Jan Philipp Hofacker, Abteilungsleiter Baumanagement, möge dem Gemeinderat über den Zustand der Gottesackerkapelle berichten. Es sei notwendig, mehr über dieses Sanierungsprojekt zu erfahren.

Brigitte König (CDU) sprach erneut die in der Worthingtonstraße westlich der Einfahrt zur Post über längere Zeit parkenden Busse an, die Autofahrer zwängen, entweder eine Viertelstunde zu warten oder über eine Sperrfläche zu fahren. Jörg Steuler sagte, dort so lange zu stehen, sei nicht erlaubt: „Auch für Busfahrer gilt die Straßenverkehrsordnung.“ Um das ebenfalls von König angesprochene Problem einiger Ingersheimer, die bestimmte Urnengräber nicht mehr erreichen können, will er sich kümmern und abklären, ob zusätzliche Wege angelegt werden können, ohne auf Gräber zu verzichten.

Harald Gronbach (CDU) ging ebenfalls auf ein Ingersheimer Problem ein: Morgens zwinge eine unglückliche Busverbindung die Schüler unnötigerweise, sehr früh aus dem Haus zu gehen, um rechtzeitig in der Realschule am Karlsberg zu sein. – Warum das Wasser der Jagst nach dem Phosphat­eintrag durch die zwei Kläranlagen bessere Werte aufweist als weiter oben am Flusslauf, konnte die Verwaltung Gronbach nicht beantworten: „Das zeigt einfach, dass die Kläranlage klasse funktioniert, deutlich besser als die Vorgaben verlangen.“

Hermann Wagner (AWV) fragte auch als Ortsvorsteher in Westgartshausen, warum mittlerweile im Baugebiet Mittlerer Weg/Pamiersring über 22 Wohneinheiten gesprochen werde, wo doch zunächst lediglich von sechs bis sieben Einfamilienhäusern die Rede gewesen sei.

Gerhard Neidlein (CDU) bat die Stadtverwaltung, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, dass Hecken, Sträucher und Bäume so geschnitten werden müssen, „dass Gehwege begehbar und Straßen befahrbar sind“.