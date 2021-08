Bruno Betz sitzt auf der Terrasse im Garten seines Elternhauses in Reubach bei Rot am See. Im lockeren Sport-Outfit lässt er die letzten, „sehr intensiven“, Wochen Revue passieren. Ende Juli wurde der 17-Jährige Deutscher U-18-Meister in der Disziplin Hürden über 110 Meter. „Ich habe ein b...