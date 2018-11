Schlagwort Der Zirkus ist wieder in der Stadt

Crailsheim / Birgit Trinkle

Martinstag und erste Vorbereitungen für den Weihnachtszirkus – und das bei fast 20 Grad. Das Ganze gab’s auch schon im Schneetreiben. Es war also ein denkwürdiges Wochenende: Bei frühlingshaften Temperaturen knabberten am Roßfelder Kreisel die Wüstenschiffe am immer noch frischen Grün, am Wasserschloss (siehe unten) wurden Esel als ideale Begleiter für sommerliche Jakobswanderungen vorgestellt, und gleich in mehreren Orten trugen Rösser den Sankt Martin durch eine der Legende nach frostklirrende Nacht.