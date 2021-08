Wenn wir uns beschimpfen lassen müssen, hört es auf“, sagt Henry Fuchs, 71. Seit 56 Jahren ist er Jäger. Ihm zur Seite sitzt sein Bruder Eduard, 63, Jäger seit 46 Jahren, beide aus Unterdeufstetten. Dritter im Bunde ist ein Jäger aus Matzenbach. An den drei Gesichtern am Esstisch kann man in der vergangenen Woche ablesen, dass ihnen etwas gehörig stinkt. Es geht um den Wolf.