Crailsheim Der Wilde Markgraf und seine Leidenschaft

Crailsheim / Helga Steiger

Bussarde sollen in Crailsheim Tauben vergrämen. Die Jagd mit Greifvögeln ist eine seit langem gepflegte Kunst, was im Gebiet der ehemaligen Markgrafschaft in Bildern und Fayencen überliefert ist.

Zwei Bussarde fliegen zur Zeit durch Crailsheim, sie werden zur Taubenvergrämung eingesetzt. Kaum jemand kann sich der majestätischen Eleganz von Greifvögeln entziehen, wenn diese durch die Luft gleiten. Sie als Jagdtiere zu dressieren, wurde ursprünglich nur im Orient gepflegt und im Mittelalter von den Kreuzrittern nach Europa gebracht. Das erste in lateinischer Sprache geschriebene Buch über die Vogeljagd verfasste der staufische Kaiser Friedrich II. selbst.

Das (verlorene) Original entstand zwischen 1241 bis 1248 in Sizilien, eine kurz danach entstandene Abschrift ist mit ihren Abbildungen ein herausragendes historisches und kunsthistorisches Werk. Das sogenannte Falkenbuch Friedrichs II. blieb als Lehrbuch für die Beizjagd bis in die Neuzeit hinein das Standardwerk schlechthin. Die erste deutsche Übersetzung entstand über 500 Jahre später: Ein leidenschaftlicher Jäger, Markgraf Karl Wilhelm Friedrich von Brandenburg-Ansbach, veranlasste sie im Jahr 1756.

Ein kostspieliges Hobby

Der Markgraf, zu dessen Territorium auch Crailsheim gehörte, verwaltete europaweit eine der größten Falknereien – ein sehr kostspieliges Hobby, vor allem, wenn es so betrieben wurde wie in der Markgrafschaft. Der „wilde Markgraf“ Karl Wilhelm Friedrich besaß 100 Falken, 50 Bedienstete in der Jagd sowie einen eigenen Falkenmaler. Karl Wilhelm Friedrich soll den ganzen Tag mit einem Jagdvogel auf der Hand unterwegs gewesen sein. Im Laufe seines Lebens erbeizte er 34 429 Stück Wild, was in penibler Buchführung festgehalten wurde.

Auch die immensen Kosten sind bekannt: Die Ausgaben von über 50.000 Gulden jährlich nur für die Jagd brachten die Markgrafschaft schließlich in den Ruin.

Die Leidenschaft des Markgrafen schlug sich auch in zahlreichen Gemälden nieder. Auf einem Bild des Falkenmalers Christoph Anton Hirsch aus dem Jahr 1752 sieht man einen Falkner mit einer Falkentrage. Stolz schreitet der Diener des Markgrafen, in ein adrettes Kostüm gekleidet, mit einer umgehängten Trage voran. Auf den beiden Stangen sitzen in schöner Symmetrie zwölf isländische Gerfalken, ihre Kappen auf dem Kopf. Die edlen weißen Tiere mit eleganter schwarzer Federpunktierung sind in dramatischer Weise von einem rötlichen Licht hinterfangen.

Gemälde als Vorlage

Großformatige Gemälde wie diese dienten in der Markgrafschaft auch als Vorlage für Fayencefliesen. Das 1749 in Gunzenhausen errichtete Falkenhaus wurde mit violett bemalten Fayencefliesen ausgekleidet, die alle unterschiedliche Jagdmotive zeigen – darunter findet sich auch das des Falkenträgers. Die Fayencen in Gunzenhausen stammen aus der Crailsheimer Manufaktur des Johann Georg Weiß. Im Falkenhaus sind inzwischen Kopien zu sehen. Die Originale werden im Stadtmuseum in Gunzenhausen als einer der Höhepunkte der Ausstellung gezeigt.