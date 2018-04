Baustart Der Spatenstich ist vollbracht

Annika Schneider

Der Ilshofener Bauträger Hofmann Haus setzte vor wenigen Tagen zusammen mit den Architekten, Bauleitern, dem Verkaufsleiter, Projektleiter und dem Baggerfahrer der Firma Schneider und Sohn, den ersten Spatenstich für das neue Wohnprojekt in Ilshofen. „Wir freuen uns sehr über den Baustart des Mehrfamilienhauses. Seit 1996 bauen wir lichtdurchflutete Häuser und Wohnungen mit anspruchsvoller Architektur in der gesamten Region“, sagt Friedrich Hofmann, Geschäftsführer des gleichnamigen Unternehmens. Seit 2010 setzt das Unternehmen zudem Projekte in Stuttgart um.

„Unser Ziel ist es, Maßstäbe in Sachen Komfort, Lage, Ausstattung sowie Luxus durch ein innovatives schlüsselfertiges Konzept zu setzen. Und das ist uns auch mit diesem aktuellen Mehrfamilienhaus gelungen“, ergänzt Hofmann. In der Eckartshäuser Straße im Neubaugebiet in Ilshofen, soll im Laufe des Jahres 2019 ein Mehrfamilienhaus mit insgesamt 27 Wohnungen entstehen. Ins Leben gerufen wurde das Projekt im Frühjahr 2017. Ein Grund für den Bau war unter anderem, neuen Wohnraum zu schaffen. „In Ilshofen herrscht Wohnungsmangel. Zudem wollten wir Menschen Wohnraum bieten, die sich kein Eigenheim leisten können“, sagt Verkaufsleiter Tobias Schmidt.

Energieeffizientes Wohnen

Die Wohnungen in den Gebäudekomplexen sind 50 bis 115 Quadratmeter groß. Zur Auswahl stehen Varianten mit zwei und vier Zimmern. „Jedes Haus ist eine eigene Eigentümergemeinschaft und gilt als selbstständige Einheit mit eigenem Flurstück“, erzählt Hofmann. „Ein Großteil der Wohnungen ist bereits verkauft“, ergänzt Schmidt. „Auch eine Garage oder ein Außenstellplatz können von den zukünftigen Bewohnern frei gewählt werden. Grünanlagen rund um das Haus bieten Platz zum Verweilen und zum Entspannen“, sagt Hofmann. Ein weiterer Schwerpunkt ist laut Geschäftsführer „die Energieeffizienz in den Häusern“. Die gesamte Wohnanlage wurde in Massivbauweise und als „Energieeffizienzhaus-70“ erstellt. Ausgeklügelte Heizsysteme, eine Außenwanddämmung mit ökologischer Wärmedämmung, die nicht brennbar ist, eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung sowie modernste Fenster und Türen ermöglichen energiesparendes Wohnen.

Auch auf eine barrierefreie Bauweise wurde geachtet: „Aufzüge in den Häusern und ein stufenfreier Zugang auf die Balkone, Terrassen und Duschen ermöglichen Jung und Alt einen hindernisfreien Zugang“, sagt Friedrich Hofmann. Die Bauweise gewährleiste zudem einen erhöhten Schallschutz, welcher gerade in Mehrfamilienhäuser besonders wichtig sei. Die Gesamtkosten des Projekts betragen 6,5 Millionen Euro.