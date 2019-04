Alessandro Marra ist seit Februar Pächter des Gasthofs Rose in Onolzheim. Er backt seit 25 Jahren Pizza – und weiß, wie man beim Essen Nicht-Italiener erkennen kann.

Zielsicher beim Pizzaessen erkennen, ob jemand Italiener ist oder nicht? Das geht zumindest teilweise, sagt Alessandro Marra, Pächter des Gasthofs „Rose“ in Onolzheim. „Wenn jemand eine Pizza mit Schinken und Ananas isst, dann ist er mit Sicherheit kein Italiener.“ Denn, so Marra: Italiener lieben ihre Tradition – und Pizza Hawaii gehört nicht dazu.

Viele neue Kreationen sind für ihn unverständlich. „Eine Pizza mit Nutella kommt mir nicht in die Tüte“, sagt er. Er gehe zwar auf viele Extrawünsche seiner Kunden ein – so gebe es mittlerweile auch Pommes auf der Pizza –, aber manches sei einfach nicht machbar, erklärt Marra.

Seit Februar backt der gebürtige Italiener aus der Nähe von Neapel seine Pizzen in Onolzheim. Zuvor bereitete er seine Gerichte sechs Jahre lang im „Cockpit“ in Schwäbisch Hall zu. Ein Tipp einer Kundin habe ihn letztlich nach Onolzheim geführt. „Die Schriftstellerin Wildis Streng meinte, dass die Rose frei ist“, sagt Marra. Daraufhin habe er die Besitzer kontaktiert. Ab diesem Zeitpunkt sei alles sehr schnell gegangen.

Dabei hat Marra jede Menge Erfahrung. „Ich bin vor 25 Jahren nach Deutschland gekommen. In der ersten Woche habe ich Teller gewaschen, in der zweiten Woche war ich Kellner, ab der dritten Woche Pizzabäcker“, sagt er.

Das Wichtigste beim Backen: der Teig. Ohne den könne die Pizza gar nichts werden. Und hier gibt es viel, was falsch gemacht werden könnte. Zu viel oder zu wenig von Salz und Wasser, die richtige Konsistenz und die ideale Backzeit im Ofen – auf all das müsse geachtet werden. „Und man muss für den perfekten Teig natürlich Italiener sein“, fügt Marra lachend hinzu.

Seine Lieblingspizza gibt es ebenfalls auf der Karte des fünfköpfigen Familienbetriebs, man findet sie unter dem Namen „Onze.“ Belegt ist sie mit Schinken, Champignons und Artischocken. Auch einige Eigenkreationen gibt es zu kaufen, beispielsweise eine Pizza, die zur Hälfte eine Calzone ist. Geliefert werden die Leckereien allerdings nicht.

Mit den ersten zwei Monaten in der Onolzheimer „Rose“ ist Allesandro Marra zufrieden. Er sei gut empfangen worden und habe in den ersten beiden Monaten viel Schönes erleben dürfen. „Auch viele meiner früheren Stammkunden vom „Cockpit“ kommen jetzt hierher in die Rose. Sie freuen sich, dass ich nicht zu weit weg gegangen bin.“

