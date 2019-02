Illusionist Der Crailsheimer Hangar wird zu Klein-Las Vegas

Crailsheim / Ute Schäfer

Mit dem Illusionisten Nicolas Del Pozo tritt ein Star der Unterhaltungsbranche beim Stadtfeiertag auf. Die Städtepartnerschaft mit Pamiers besteht seit 50 Jahren.

Nicolas Del Pozo kennt Crailsheim, natürlich, was einen freut, denn das bedeutet, dass Crailsheim in Pamiers ein Begriff ist. Denn dort, in der südfranzösischen Partnerstadt, ist der französische Illusionskünstler aufgewachsen, zur Schule gegangen. Dort lebt er auch noch heute – wenn er nicht gerade auf den großen Bühnen der Welt auftritt, zum Beispiel in Las Vegas. Er zerschneidet Frauen in acht Teile, was wohl selbst für Illusionskünstler eine Herausforderung ist. Auch manch andere seiner Kunststücke lassen selbst Experten den Mund offen stehen.

Vorschlag von Dominique Lafont

Am Samstag tritt Del Pozo bei der Horaffengala im Hangar auf. Die Idee dazu kam aus Pamiers, von Dominique Lafont, der Vorsitzenden des Vereins „jumelages-amitiés“, dem französischen Pendant zum Partnerschaftskomitee. „Wir dachten erst, dass der Künstler eine Nummer zu groß ist“, berichtet Susanne Kröper-Vogt vom Kulturbüro der Stadt Crailsheim. Für die Horaffengala und für den Hangar, wohlgemerkt, denn Del Pozo ist eigentlich ein Mann für die ganz großen Nummern, der viel Platz braucht und normalerweise von vier Assistentinnen unterstützt wird. Dazu hätte der Bühnenplatz im Hangar gar nicht gereicht.

Doch mit Blick auf das Jubiläum hat Susanne Kröper-Vogt den Star über Facebook einfach angeschrieben. „Versuchen kann man es ja mal, hab ich mir gedacht“, sagt sie. Denn die Horaffengala hat in diesem Jahr das 50-jährige Bestehen der Partnerschaft zwischen Crailsheim und Pamiers im Blick. Und siehe da: Der Kontakt mit dem Künstler lief völlig unkompliziert – Del Pozo hat spontan zugesagt, und auch der Platz ist kein Problem. Susanne Kröper-­Vogt: „Er kommt wohl auf der kleinsten Bühne zurecht. Und nach Crailsheim bringt er nur zwei Assistentinnen mit.“ Im Hintergrund der Bühne steht eine Kulisse der Crailsheimer Stadtmauer. „Damit muss er halt klarkommen.“

Dass der Künstler dann ins rechte Licht gesetzt wird, dafür ist Thorsten Schöllmann von der Firma Musik-Power in Westgartshausen zuständig. Der Fachmann für Veranstaltungstechnik soll den Lichtplan umsetzen, den der Illusionist ihm vorab geschickt hat. Was überrascht: Nicolas Del Pozo arbeitet nicht etwa im schummrigen Dunkel, um seine Tricks zu schützen. „Wir müssen sogar besonders viele Lichter aufhängen“, sagt Schöllmann.

Fünf Tage lang in Crailsheim

„Wir haben eine technische Skizze von ihm. Wie die Lichter dann programmiert werden, also wann sie leuchten und welche Figuren sie fahren, erfahren wir bei der Probe.“ Auch die Begleitmusik, die Schöllmann mit seinen Anlagen abfahren muss, wird ihm von Del Pozo kurz vor der Veranstaltung zur Verfügung gestellt.

Fünf Tage lang wird Del Pozo in Crailsheim sein – es ist sein erster Aufenthalt in der Stadt. Deshalb werde er sich während seines Aufenthalts zwar vor allem auf seine zwei Auftritte konzentrieren. Wenn die Zeit es aber erlaube, werde er gerne die Stadt und die lokale Gastronomie kennenlernen und, so schreibt er, „meine andere Leidenschaft ausüben: Shopping“. Er freue sich schon sehr auf Crailsheim und bedanke sich bei der Stadtverwaltung dafür, dass er seine Heimatstadt bei den Veranstaltungen zum Crailsheimer Stadtfeiertag vertreten darf. Denn „die werden magisch“, verspricht er.

