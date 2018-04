Jubiläum Der etwas andere Chor feiert Jubiläum

Jagstheim / Julia Vogelmann

Ein Projektchor ist der etwas andere Chor aus Jagstheim schon lange nicht mehr, auch wenn die Geschichte des gemischten Chores so begann. Lange ging der Vorstand mit der Idee schwanger, dem 188 Jahre alten Liederkranz ein jüngeres Geschwisterchen zur Seite zu stellen. Alle anderen Maßnahmen, aktiv um Nachwuchs zu werben – sogar Klingelputzen gingen die Mitglieder in Jagstheim – waren erfolglos. Also musste ein Chor her, der die jüngere Generation anspricht und so vielleicht auch Sänger in den Liederkranz nachrücken.

„Der Punkt ist, man braucht einen Chorleiter, der das aufbaut“, so Vorsitzender Hermann Richter. Gefunden war der schließlich in Rosalinde Bauer. Zudem erinnert sich Richter: „Es war wichtig, den Stammchor zu überzeugen, Geld für etwas auszugeben, wovon sie in erster Hinsicht nicht direkt etwas haben. Der neue Chor war wie ein Baby, das erst einmal gehegt und gepflegt werden muss, bevor es selbstständig laufen kann.“ Doch der Liederkranz ging das Risiko ein.

Mit Handzetteln in den Briefkästen und Mund-zu-Mund-Propaganda vor dem ersten Probentermin wurde der neue Chor beworben. „Mich hat es überwältigt. Da saßen über 20 junge Leute und wollten einen gemischten Chor, und ich habe festgestellt, dass es tatsächlich Menschen gibt, die gerne singen“, erinnert sich Richter zurück an die Geburtsstunde.

Das erste Projekt war ein Auftritt beim Herbstkonzert. Danach sollte es eine Pause bis zum Frühjahr geben. Doch schnell stellte sich heraus, dass die Sänger und Sängerinnen lieber langfristig und regelmäßig proben wollen. Nach einem weiteren Projekt, einem Konzert mit anderen jungen Chören und einigen Einladungen zu Konzerten anderer Chöre kam schließlich nach einer längeren Sommerpause der Wunsch: Können wir nicht weitermachen?

Mittlerweile hat der Chor sein ganz eigenes Profil, auch wenn es inzwischen den dritten Chorleiter gibt. Auf Rosalinde Bauer folgte interimsweise Michael Pratz, seit fünf Jahren hat Magdalena Dratwa das Sagen. Die Liederauswahl ist eine kunterbunte Mischung aus Swing, Pop, Schlager und Musical, und es gibt eine Box für Liedvorschläge von den Chormitgliedern. „Wir singen eine gesunde Mischung aus Deutsch und Englisch“, betont Jasmin Müller vom Vorstand. Inzwischen ist der Chor fest etabliert und hat mehr aktive Sänger als der Stammchor. Lediglich die Männerstimmen könnten noch deutlich Verstärkung gebrauchen. Dafür hat sich der Vorstand extra einen eigenen Werbeflyer ausgedacht, der nicht die Männer selbst, sondern deren Frauen anspricht. „Schick` uns deinen Mann, dann hast Du Zeit für dein Hobby“, lautet der Slogan, mit dem der etwas andere Chor hofft, das männliche Geschlecht anzuziehen.

Inzwischen gab es übrigens einen weiteren Projektchor, die Jagstheimer Hitkids, also quasi die dritte Generation Chorsänger im Stadtteil. Dieser Chor wird allerdings ein Projektchor bleiben, denn aus Erfahrung weiß Richter: „Mit den Kleinen ist es zeitintensiv, und man findet immer schwerer jemanden, der das übernehmen möchte.“

Momentan probt der etwas andere Chor allerdings erst mal für die große Jubiläumsfeier, die im Mai über die Bühne gehen soll. Gefeiert wird das elfte Jubiläum. Da die Halle in Jagstheim noch nicht fertig war, beschloss man, dass ein etwas anderer Chor getrost auch ein etwas anderes Jubiläum feiern darf. Zur Aufführung kommen wird ein Abriss der letzten elf Jahre. Dazu werden befreundete Chöre aus Mittelfischach, Honhardt und Obersteinach das Programm erweitern. „Das macht den Konzertabend lebendiger“, freut sich Richter schon auf die Feier.

Info Auch wenn die Proben bereits laufen, freut sich der Chor jederzeit über neue Mitstreiter. Sangesfreudige Interessenten melden sich unter deachor@gmail.com. Geprobt wird immer mittwochs ab 20 Uhr.