Stadtfeiertag Der „prächdigschde Oorsch“ weithin

Crailsheim / Julia Vogelmann

Ich war auf Anhieb begeistert, als ich das Motto für diesen Stadtfeiertag erfahren habe“, gab Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer zu. Wie schon bei der Gala am Samstag bekräftigte er noch einmal das Versprechen, alle vier Partnerstädte innerhalb dieses Jahres zu besuchen. Mit Blick auf die Verbindungen nach Ost und West versprach er außerdem: „Weltoffen und tolerant, das wollen wir in Crailsheim sein. Wir dürfen Vielfalt nicht als Bedrohung empfinden, sondern als Chance für unsere Gesellschaft.“

Vom aktuellen Bevölkerungsstand der Horaffenstadt ging es mit dem Theaterstück „Keck und unerschrocken – Die Horaffensaga“ zurück in der Geschichte in eine Zeit, in der die Horaffen stur und zäh und der Dialekt breit war. Großes Vergnügen bereiteten die vielen Darsteller dem Publikum auch diesmal wieder.

Und jeder weiß, wie’s ausgeht

Wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, ließen sie die Sage lebendig werden, und obwohl jeder im Saal den Ausgang der Geschichte kannte, war die Spannung kaum auszuhalten, bis der „prächdigschde Oorsch von ganz Hohenlohe“ endlich mit viel Applaus über der Brüstung der Stadtmauer begrüßt wurde. Musikalisch umrahmt wurde das Spektakel von Echt Handg’macht.

Viel einfallen lassen hatten sich auch die Partnerschaftskomittees der vier Partnerstädte. An liebevoll gestalteten Ständen verteilten sie neben Informationen auch kleine Leckereien. So konnte man Graupenbrot mit Krakauer aus Bilgoraj, Hanfbrot und Baumkuchen aus Jurbarkas, Madeleines und Käse aus Pamiers und Brownies und Marshmallows aus Worthington probieren. Musik dazu gab es von der Gruppe Wygibusy. Sie leiteten den Reigen der Aufführungen ein, die folgten. Gezeigt wurde dabei ein Schlaglicht auf das aktive Vereinsleben in Crailsheim in seiner ganzen Vielfalt, das sich durch sämtliche Generationen zieht.

Den Anfang machten die Majoretten, die mit leuchtenden Stäben tolle Impressionen zauberten. Auf sie folgten die Titans Cheerleaders, die akrobatisch und mit viel Schwung gute Laune auf die Bühne brachten. Im Gespräch von Moderatorin Bettina Klein mit Austauschschülerin Cloe Bents und der ehemaligen Austauschschülerin Lilo Hertzig erfuhren die Zuschauer, dass die Amerikanerin sich in Land und Leute verliebt hat und die deutsche Schülerin in Amerika das Simple Past verlernt hat. „Du hast wohl nur in der Gegenwart gelebt“, scherzte Klein sehr zum Vergnügen der Zuschauer.

Mit der Boogie-Woogie Step- Aerobic-Formation des VfB Jagstheim kam noch einmal richtig Stimmung in die Bude. Mit wehenden Röcken und flinken Füßen zeigten die Damen eine tolle Choreografie. Die Publikumslieblinge waren allerdings die Herren von den Vielharmonikern. Ihre drei Lieder, die sie mit so viel Spaß und Vergnügen vortrugen, erhielten langanhaltenden Applaus. Die so geweckte Begeisterung übertrug sich dann auch auf die Vorstellung von Freestyler Chris Bröker, der mit dem Fußball echtes Fußspitzengefühl bewies und mit seinen Tricks für so manches Raunen im Publikum sorgte.

Die Jungfrau ist eine andere

Wie bereits am Samstag bei der Horaffengala bildete ein Ehrengast aus der Partnerstadt Pamiers den Abschluss des bunten Programms: Nicolas des Pozo verzauberte seine Zuschauer mit zerlegten, verschwundenen und am Ende sogar schwebenden Jungfrauen. Um jeden Verdacht auszuräumen, die dafür ausgewählte Dame wäre die gleiche wie am Samstag, hatte sich der Künstler dieses Mal für eine blonde Dame entschieden. Doch egal, ob blond oder braun, am Ende siegte das Staunen über den Zaubertrick, der den krönenden Abschluss bildete, bevor Halli Galli zum gemütlichen Teil des Bürgerfests einlud.