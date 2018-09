Den nächsten Schritt wagen

pm

Für die neuen Auszubildenden bei der R. Weiss Group, in den verschiedenen Berufen wie Industriekaufmann, Technischer Produktdesigner, Elektroniker, Mechatroniker und Industriemechaniker, begann Anfang September ein neuer Lebensabschnitt. Am ersten Tag hatten die neuen Lehrlinge im Rahmen einer Einführungsveranstaltung mit einer Betriebserkundung, einer Sicherheitsunterweisung und einer Firmen-Rallye die Möglichkeit das Unternehmen und die einzelnen Mitarbeiter kennenzulernen. Am 1. Oktober werden außerdem auch vier duale Studenten ihr Studium bei R. Weiss beginnen.

Die Neustarter werden vom ersten Tag an in die betrieblichen Abläufe eingebunden und sollen Stück für Stück auch eigenverantwortlich Aufgaben übernehmen.