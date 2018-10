Crailsheim Den Hohenlohern aufs Maul geschaut

Crailsheim / Christine Hofmann

Hobby-Filmemacher Waldemar Jauch beschäftigt sich mit der Sprache in Hohenlohe.

Wenn Waldemar Jauch (74) mit seiner Filmkamera loszieht, ist er ganz in seinem Element. Dann fängt er Landschaften und Menschen ein, bannt Farben, Formen und Stimmungen auf den Speicherchip seiner Kamera. In den vergangenen Jahren hat Jauch bereits jede Menge Material gesammelt, aus dem er über die Wintermonate zwei Dokumentarfilme schneiden will. Einer trägt den Titel „Gedichtlich und Geschichtlich“ und der andere „Hohenlohisch ist nicht leicht“, angelehnt an das Lied des Mundart-Sängers Werner Pikulski.

Beide Filme beschäftigen sich mit dem Hohenloher Dialekt, dem sich der Crailsheimer besonders verbunden fühlt. „Ich finde die Sprache sehr originell, man kann und sollte sie pflegen und erhalten“, erklärt der Hobby-Filmemacher, der schon über 40 Dokumentarfilme in und über die Region produziert hat. „Auf Hohenlohisch kann man manches besser ausdrücken als auf Hochdeutsch.“

„Hohenloher Perlen“

Einer von Jauchs letzten Streifen dokumentierte das Storchenfieber in seiner Heimatstadt. Und ganz frisch fertiggestellt ist ein Film über Sühnekreuze in Hohenlohe. Jauch: „Ich bin ein absoluter Hohenlohe-Fan und mache meine Filme daher am liebsten hier in der Gegend.“ Für viel Aufmerksamkeit sorgte der 120-Minüter „Hohenloher Perlen“, den Jauch zusammen mit Hubert Ulrich – beide sind Mitglied im Film- und Videoclub Crailsheim – gemacht hat. Er feierte im Januar 2016 Premiere und wurde monatelang in verschiedenen Städten und Gemeinden vorgeführt.

„Ohne die Filmerei könnte ich gar nicht leben“, sagt der gelernte Elektroinstallateur lachend, der 25 Jahre lang einen Elektrobetrieb in Crailsheim geführt hat.

Während er von vergangenen und aktuellen Projekten erzählt, lässt er seinen Blick über die sanften Wiesen und Wälder schweifen, die sich vor ihm ausbreiten. Dann nimmt er den Burgbergturm ins Visier und drückt den Aufnahmeknopf seiner Filmkamera.