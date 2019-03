Alle zwei Wochen treffen sich die 18 Teilnehmer des Trainee-Programms seit September in den Räumen des evangelischen Jugendwerks, um sich als Jugendleiter aus- und fortbilden zu lassen. Denn egal, ob als Jungscharleiter, Leiter des Kindergottesdienstes oder Betreuer beim Zeltlager, ohne Juleica geht bald gar nichts mehr. Zwar ist die Jugendleiterkarte bisher noch nicht gesetzlich vorgeschrieben, doch entsprechende Vorgaben sind in Planung. Deshalb beugt das evangelische Jugendwerk vor.

„Man braucht in Deutschland für alles einen Schein, nur für die Arbeit mit Kindern nicht. Und da wird jetzt nachgerüstet, indem man die Leute qualifiziert“, erklärt Bezirksjugendreferent Cameron Conrad, der zusammen mit seiner Frau Silvis, ebenfalls Bezirksjugendreferentin, das Trainee-Programm durchführt. Qualifiziert – das heißt in diesem Fall: Die jungen Leute lernen alles über Gruppendynamik und -struktur, Sorgepflicht und rechtliche Fallstricke, Informationspflicht, Gewaltprävention und Prävention von sexuellen Übergriffen.

Auch Programmgestaltung und Spieltheorie stehen auf dem Stundenplan. „Uns ist es ein großes Anliegen, dass die Kinder sicher sind. Aber auch, dass unsere Mitarbeiter abgesichert sind. Wir bauen Gemeinschaft. Und um das zu tun, muss man wissen, wie Gemeinschaft funktioniert“, betont Conrad. Deshalb geht es nicht nur darum, als Mitarbeiter möglichst viel Spaß zu verbreiten.

„Auf unsere Freizeiten nehmen wir nur Mitarbeiter mit, die eine gültige Juleica besitzen und damit entsprechend aus- und fortgebildet sind“, stellt der Jugendreferent klar. Die derzeitige Situation in der Jugendarbeit sieht Conrad sehr kritisch. „Wir haben momentan eine schwache Jugendarbeit im Bezirk, weil eben immer wieder ganze Generationen wegbrechen, da nicht kreisförmig gearbeitet wurde.“

Kreisförmig heißt, dass die nachwachsenden Generationen in die bestehende Gruppe hineinwachsen, um diese nach einer gewissen Zeit der Zusammenarbeit zu übernehmen und den Anschluss für neue Nachrücker zu schaffen. Auch hier soll die Ausbildung der Jugendleiter helfen. Sie bekommen in dem Trainee-Programm Handwerkszeug, das helfen kann, hier aktiv anzusetzen und eine funktionierende Jugendarbeit mit Langzeitperspektive in Gang zu setzen.

Große Herausforderung

„Es ist faszinierend zu sehen, wie die Teilnehmer sich im Trainee-Kurs weiterentwickeln und reifen“, lobt Cameron Conrad schon jetzt die Teilnehmer. Diese müssen sich allerdings, bevor sie im April ihre Urkunde erhalten, noch praktisch beweisen.

Jeder von ihnen muss in einer Jugendgruppe hospitieren und über die Erfahrung eine Analyse verfassen. Diese bildet dann die Grundlage für eine Gruppenstunde, die abgehalten werden muss. „Das ist eine große Herausforderung“, sagt der Bezirksjugendreferent.

Conrad ist aber zuversichtlich, dass alle seine Schützlinge diese Hürde meistern werden. „Wir wollen qualitativ gute Arbeit leisten“, fasst er zusammen. Im Herbst geht es in die zweite Runde. Conrad appelliert an die Kirchengemeinden, die Kosten für das Trainee-Programm zu übernehmen. Denn von gut ausgebildeten Jugendleitern könne die Gemeinde nur profitieren. Spätestens wenn die Juleica in der Jugendarbeit gesetzliche Vorschrift wird, sind dann zumindest im Kirchenbezirk Crailsheim schon viele Jugendleiter gewappnet.