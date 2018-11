Geschichte zum Anfassen Das Vermächtnis der Rosine Gläss

Crailsheim / Ute Schäfer

Unser heutiges Objekt der HT-Serie ist essbar und lecker. Es ist der Martinsweck aus Roßfeld, der eng mit dem Nachlass einer Eisenbahnerwitwe zusammenhängt.

Die wenigsten Roßfelder Kinder wissen, wem sie den kostenlosen Martinsweck zu verdanken haben, den sie nach dem Martinsumzug verspeisen dürfen. Sie wissen wohl auch nicht, wem der früher sogenannte „Glässabuck“ seinen Namen verdankt, den sie auf ihrem Weg zum Martinsumzug gerade hinunterlaufen. Beides hängt zusammen.

Denn oben am „Glässabuck“, den die Roßfelderin Inge Kaiser noch kennt, im damaligen Haus Nr. 25, wohnte früher Rosine Gläss, eine Eisenbahnerwitwe.

In den 1940er-Jahren ordnete sie ihren Nachlass – in den Roßfelder Heimatstuben werden ihr Gesangbuch und die Erinnerung an sie verwahrt. Sie spendete und stiftete Teile ihres bescheidenen Vermögens, „da ich sehe, dass mir das Geld samt Renten gut hinauslangt“. 200 Mark zum Beispiel gab sie an die Kirchenpflege zur Anschaffung einer Altar- und Kanzeldecke. Sie, die selbst kinderlos blieb, bedachte auch die Kinder. Umgerechnet 100 Euro waren es, weiß der ehemalige Vorsitzende der Dorfgemeinschaft Horst Müller, der auch Heimatforschung betreibt.

Früher Geld fürs „Anklöpferle“

Vom Erlös der kleinen Stiftung sollten die Roßfelder Schulkinder an einem bestimmten Tag im Jahr Süßigkeiten oder Gebäck bekommen. Müller weiß auch, dass das Geld früher für Süßigkeiten beim „Anklöpfele“ verwendet wurde. „Das habe ich den Rechnungsbüchern entnommen. Aber zu meiner Zeit hat das keiner mehr gewusst.“ Müller kam in den 1970er-Jahren nach Roßfeld. Beim „Anklöpferle“ marschierten die Kinder an den vier Donnerstagen vor Weihnachten durchs Dorf, klopften an die Türen und erhielten Süßes. Die Roßfelder Kinder machen das aber schon lange nicht mehr – oder, besser gesagt, erst in den letzten Jahren wieder. Allerdings nicht in der Adventszeit, sondern zu Halloween.

Das Geld der Witwe ging im Verlauf der Jahre verloren. Der Krieg wütete, die Währungsreform kam. Das Geldvermögen der Gemeinden – und damit auch ihrer kleinen Stiftungen – ging praktisch auf null zurück.

Als sich dann der Vorsitzende der damals neu gegründeten Dorfgemeinschaft, Horst Müller, in den 1980er-Jahren in Crailsheim nach dem Verbleib der Stiftung erkundigte, wusste keiner mehr etwas davon. Nur so viel: Solche Stiftungen wurden nach dem Krieg mangels Masse aufgehoben, erfuhr Müller vom damaligen Kämmerer.

Doch gute Taten bleiben unvergessen. Deshalb entschloss sich Müller – und mit ihm die Dorfgemeinschaft –, das Vermächtnis der Witwe Gläss zu achten, selbst wenn ihr Geld verloren war. Ein Martinsumzug sei eine tolle Gelegenheit, hieß es: „Schließlich hat Roßfeld ja auch eine Martinskirche.“ Und am Schluss des Umzugs, „da kriegt jedes Kind einen Martinsweck“. Das war 1985. Umzug und Weck gibt es immer noch. Das Geld stellt noch immer die Dorfgemeinschaft bereit.

Deshalb steht Klaus Mayer, der heutige Vorsitzende der Dorfgemeinschaft, mit seinem Team auch heuer am Martinstag in der Garage des alten Rathauses. Wie immer kommt gleich Martinsreiter Gerd Mihalik in römischer Uniform mit seinem Ross über die Kuppe. Die Kinder warten mit ihren Laternen gespannt. „Früher sind die Laternen in schöner Regelmäßigkeit in Flammen aufgegangen“, meint Mayer. „Doch heute haben alle LED-Lichter. Da passiert das nicht mehr.“

Nach dem Umzug gibt es Punsch, nach dem es in der Garage schon riecht. Und die frisch gebackenen Martinswecken. 180 Stück liegen da und warten auf ihre Verteilung. Die Wecken bestehen aus süßem Hefeteig und haben die typischen Zipfel links und rechts. Die Kinder freuen sich. Und das allein schon hätte sicher auch Rosine Gläss, die kinderlose Eisenbahnerwitwe, gefreut.