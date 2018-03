Geschichte zum Anfassen Das Projektil von Maulach

Crailsheim / Ute Schäfer

Es waren blutjunge Soldaten, eben erst in Salzburg ausgehoben. Am 6. April 1945 fuhren sie ihrem ersten Einsatz entgegen. Dass der Krieg bald zu Ende sein würde, war klar. Doch dass die Verluste in Hohenlohe in diesen letzten Tagen noch so groß sein sollten, nicht.

An diesem Tag im April, genau einen Monat vor der bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Reiches, wurde Crailsheim erstmals­ von amerikanischen Soldaten erobert. Noch in der Nacht ­ka-

men jene jungen Burschen in der Gegend an. Nach anstrengendem Nachtmarsch­ erreichte die ­Ein-

heit am Morgen des 7. April Maulach wie sich Unteroffizier Karl Weber aus Gaildorf-Bröckingen erinnert. Ein Ruhequartier wurde gesucht. Der erste Zug der Einheit fand es in Lindners­ Scheune, der zweite und dritte Zug lag am Bahndamm oberhalb des Bahnhofs am Eingang zum­ Burgbergwald. In der nächsten Nacht wollte die Einheit weiter in Richtung Schwäbisch Hall marschieren.

Doch dazu sollte es nicht mehr kommen. Denn die Amerikaner hatten einen Plan: Die deutschen Truppen bei Heilbronn sollten eingekreist werden. Von Crailsheim aus setzte sich eine Panzergruppe unter Major Riley auf der damaligen Reichsstraße 14 (heute die L 2118 nach Hall) in Bewegung. In Roßfeld lief ihnen Bürgermeister Taxis mutig mit einer weißen Fahne entgegen und bewahrte sein Dorf vor einer möglichen Zerstörung.

Was bei Widerstand passierte, zeigte sich kurz darauf in Maulach, wo unsere Kompanie gerade schlief. Als sich die Panzer um 10.30 Uhr näherten, schrie ein Melder: „Alles raus! Die Panzer kommen“, so Unteroffizier Weber. Weil er offenbar der einzige Soldat mit Nahkampferfahrung war, sei er mit einer Panzerfaust am gegenüberliegenden Bauernhof der Familie Friedrich an der Stallwand in Deckung gegangen, „um meine Leute zu decken“. Da tauchte auch schon der erste Panzer auf, Weber schoss, der Panzer brannte. „Die Amerikaner stoppten und schossen in den Ort, um den Widerstand zu brechen.“

Dabei sei nie geplant gewesen, Maulach zu verteidigen, erklärte Weber hinterher ausdrücklich: „Wir wurden von der amerikanischen Panzergruppe Riley überrascht und so in den Kampf verwickelt.“

Die Deutschen flohen im Schutz des Qualms der brennenden Scheunen in Richtung Burgbergwald, über den Bahndamm und eine offene Schafweide „ohne Deckung und unter stärkstem Beschuss. Wie durch ein Wunder erreichten wir den Wald ohne Verluste.“

Dennoch starben bei den Gefechten elf Soldaten – Karl Weber spricht von acht, die in Deckungslöchern von Aufklärungsflugzeugen getroffen wurden. Einer der Soldaten wurde tags darauf verletzt geborgen.

Dieses amerikanische Projektil, heute unser Objekt der „Geschichte zum Anfassen“, erinnert ganz genau an diesen Kampf, denn es wurde in den Feldern um Maulach gefunden. Heute liegt es mit dem Bericht von Karl Weber in den Roßfelder Heimatstuben.

Für Webers Einheit war der Krieg aber noch nicht vorbei: In der Nacht zum 10. April wurde sie bei einem Gegeneinsatz auf Crailsheim eingesetzt. „Wir erreichten nach hartem Kampf noch die ersten Häuser in der Ellwanger Straße, mussten uns dann aber nach längerem Widerstand ergeben.“ An diesem Abend schreibt Josef Goebbels in sein Tagebuch: „Unsere Gegenangriffe gegen die nach Crailsheim vorgeprellten feindlichen Spitzen schreiten gut vorwärts“. Am 21. April war der Krieg in Hohenlohe vorüber. Crailsheim und viele Dörfer lagen in Schutt und Asche. Rund 1000 Menschen kamen in der Region ums Leben: 470 deutsche Soldaten, 290 amerikanische, und 270 Zivilisten, darunter mindestens 50 Kinder.