Elektromobilität Das Netz wächst weiter

Die elektrische Infrastruktur im Bereich Verkehr wächst in Crailsheim weiter: Neben den Ladesäulen im Parkhaus Grabenstraße und in der Tiefgarage in der Innenstadt bauen die Stadtwerke das Netz weiter aus. Neue „Stromtankstellen“ nahmen kürzlich am ZOB und zuletzt auf dem Parkplatz der Firma Voith ihren Dienst auf. Eine weitere soll in Kürze auf dem Volksfestplatz elektrische Fahrzeuge mit Energie versorgen.

Crailsheims Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke, Dr. Christoph Grimmer, weihte die neue Ladesäule nun offiziell ein. „Das Wichtigste ist die Infrastruktur“, betont Grimmer. Auch Jürgen Breit, technischer Geschäftsführer der Stadtwerke Crailsheim, sieht das Projekt als sinnvolle Investition in die Zukunft: „Wir wollen die E-Mobilität vorantreiben, parallel zu unserer Erdgasstrategie. Klimaschutz und Mobilität, das ist keine Einbahnstraße.“ Mit im Boot sitzt die Firma Voith, auf deren Gelände die neue Ladesäule steht. Rolf Schweizer, Executive Vice President und CEO Industry bei Voith, will durch die Zusammenarbeit auch ein Zeichen setzen. „Entscheidend ist, dass man das flächendeckend macht.“ Er schätze die Möglichkeit, hier mitzuwirken, sehr.

Fördermittel beantragt

Die Stadtwerke haben sich mit dem Bau der drei E-Ladestationen auf das Förderprogramm „Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur beworben. Ein Förderzuschuss in Höhe von 40 Prozent auf die Investitionskosten von rund 36 000 Euro steht in Aussicht. Alle neu gebauten E-Ladesäulen sind auch für private Elektrofahrer frei zugänglich, kostenpflichtig und ermöglichen das Laden von bis zu zwei Fahrzeugen gleichzeitig. Die Ladeleistung beträgt an allen Standorten je zweimal 22 Kilowatt, vorgesehen für Typ-2-Stecker. Die Abrechnung erfolgt per SMS oder App und nach Zeiteinheiten (15-Minuten-Takt) sowie der jeweils bezogenen Leistung. Ein Ladekabel müssen die Fahrer der E-Fahrzeuge selbst mitbringen. Insgesamt liege die Stadt Crailsheim für ihre Größe im Mittelfeld bei der E-Ladesäulendichte, weiß Breit. Und obwohl die Abnahmemenge von Januar bis Oktober 2018 bereits jetzt 20 Prozent höher liegt als die Abgabemenge im gesamten Jahr 2017, sieht Breit noch kein Geschäftsmodell in den Stromsäulen. „Momentan rechnet sich das noch nicht.“ Er bescheinigt der E-Mobilität „ein gewisses Henne-Ei-Problem“. Deswegen rechnet er kurzfristig auch noch nicht mit einer hohen Auslastung der „Stromtankstellen“.

Optimale Ergänzung

Der Standort bei der Firma Voith ist laut Stadtwerke „aufgrund des öffentlich zugänglichen Charakters und seiner Lage, etwas außer­halb der Kernstadt, eine gute Ergänzung zu den Standorten ZOB und Volksfestplatz“. Mit den neuen Standorten sind die Stadtwerke Teil des Netzwerkes „Ladeverbund+“, in welchem sich 55 Mitglieder (regionale Energieversorger) zusammengeschlossen haben. Der Vorteil ist insbesondere für Stadtwerke-Kunden, dass diese an rund 220 E-Ladesäulen, verteilt auf Bayern, Hessen und Baden-Württemberg, über ein einheitliches System Strom laden können.