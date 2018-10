Crailsheim/Stuttgart Das Land will Ärzte aufs Land locken

Das Land will Ärzte aufs Land locken

Crailsheim/Stuttgart / swp

Ein Kabinettsausschuss ermöglicht die Erprobung genossenschaftlicher Hausarztmodelle.

„Die Sicherung einer wohnortnahen, bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen medizinischen Versorgung ist ein wichtiger Baustein für die Zukunft des ländlichen Raums. Dem misst die Landesregierung einen hohen Stellenwert bei. Die Menschen im Ländlichen Raum sollen auch in Zukunft sicher sein können, dass es einen Hausarzt in ihrer Nähe gibt.

Der Kabinettsausschuss Ländlicher Raum hat daher eine Initiative aufgegriffen, die hausärztliche Versorgung durch einen genossenschaftlichen Ansatz zu verbessern“, sagte Minister Peter Hauk jetzt in Stuttgart. In der heimischen Region wird dazu die Situation in Crailsheim, Kreßberg und Fichtenau analysiert.

Das Modellprojekt soll vor allem Anstellungsverhältnisse für Ärzte schaffen. Junge Ärzte hätten vielfach Respekt vor dem mit einer eigenen Praxis verbundenen wirtschaftlichen Risiko und wünschten sich oft den Einstieg in die ambulante Versorgung über eine Anstellung, hieß es. Mit der Gründung von hausärztlichen Versorgungszentren in Form von Genossenschaften soll erprobt werden, wie beispielsweise Arbeits- und Praxisräume geteilt, bürokratische Lasten verringert oder Arbeitsabläufe aufgeteilt werden können. Das Modellprojekt soll in 21 besonders geeigneten Kommunen erprobt und umgesetzt werden.