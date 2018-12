Städtepartnerschaft Das Deutsch war Hohenlohisch

Crailsheim / Ute Schäfer

Chloe Bents, die aktuelle Austauschschülerin aus Worthington, freut sich auf Weihnachten bei ihrer Gastfamilie in Altenmünster und hofft noch auf Schnee zum Fest.

Ich bin dankbar, dass ich hier sein kann“, sagt Chloe Bents (16). Dieses Gefühl übertrifft das ihres Heimwehs bei Weitem. Allerdings ist Heimweh auch kein Wunder, wenn die Heimat 8000 Kilometer entfernt liegt. Es ist die kleine Gemeinde Rush­more, 20 Autominuten von Worthington, Crailsheims amerikanischer Partnerstadt, entfernt. Dort wohnt sie mit ihrer Mutter – ihr Vater ist gestorben, als sie zehn Jahre alt war. „Ich vermisse meine Mutter“, sagt Chloe, „und sie vermisst mich.“ Chloe ist das jüngste von drei Mädchen, die beiden älteren Schwestern sind schon aus dem Haus. Natürlich hat sie ihrer Mutter ein Weihnachtspäckchen geschickt. „Schon vor vier Wochen. Aber es ist noch nicht angekommen.“ Etwa alle zehn Tage skypen Mutter und Tochter, „und nächstes Jahr will sie mich besuchen.“

Schon mehrmals in Crailsheim

Hier in Crailsheim spielt Chloe Cello im Orchester der Musikschule. In Worthington spielte sie Klarinette in der Big Band der Worthingtoner High School. Mit der Band war sie im vergangenen Jahr auch in Crailsheim, als das Partnerschaftsjubiläum groß gefeiert wurde. 2009 war sie schon einmal hier. Auch damals begleitete sie die Big Band, in der die große Schwester damals spielte.

Diesen Sommer nun kam sie allein zurück, als offizielle Austauschschülerin. Sie wohnt in Altenmünster und besucht die Realschule zur Flügelau. Mathe und Englisch sind ihre Lieblingsfächer. Nach der Schule setzt sie sich an den Computer und lernt den Stoff, den sie in Worthington versäumt – um kein Jahr in der High School zu verlieren. „Das geht schon“, sagt sie. „Für mich sind die Noten in den Klassenarbeiten nicht ganz so wichtig.“ Wenn Chloe im Sommer wieder zurück nach Worthington fährt, ist sie um viele Lebenserfahrungen reicher und ein bisschen erwachsener geworden. Jedenfalls erhofft sie sich das von ihrem Aufenthalt in Deutschland. Sie besucht dann noch ein Jahr lang die High School und will später Psychologie studieren. Chloe spricht schon sehr gut Deutsch. In der High School war die Sprache sogar ihr Lieblingsfach. Deshalb musste sie hier nicht ganz bei Null anfangen. Dachte sie. Doch als sie ankam, verstand sie erst mal gar nichts und war ziemlich entsetzt. Über die Sprache, über sich und überhaupt. Sie erkannte allerdings bald, dass sie nicht am Deutsch, sondern am Hohenlohischen gescheitert war. „Mittlerweile geht es besser“, sagt sie. „Ich verstehe fast alles.“ Das stimmt: Dieses Interview wurde auf Deutsch und ohne große Schwierigkeiten geführt.

Chloe hat sich in ihrer Heimat auf Zeit, in Crailsheim, mittlerweile gut eingelebt. Sie genießt es, dass hier in Familien immer frisch gekocht wird. Das ist in Amerika anders, sagt sie und will unbedingt lernen, wie man Spätzle macht. „Ich habe für meine Familie auch schon amerikanisches Essen gekocht. Pumpkin pie (Kürbiskuchen) und Chocolate cookies (Schokokekse)“.

Sie macht viele neue Erfahrungen. „Ich spiele Fußball und mache einen Tanzkurs.“ Auf den Abschlussball freut sie sich. Ein schickes Kleid hat sie im Koffer. „Ich habe mein Prom-Kleid dabei.“ Die „Prom“, muss man wissen, ist Abschlussfeier und Höhepunkt des Highschool-Jahres und wird mit großem Prunk und entsprechenden Klamotten gefeiert.

Kein Weihnachten ohne Schnee

Doch jetzt freut sich Chloe erst einmal auf Weihnachten, wobei, das muss sie zugeben: Das weihnachtliche Gefühl mag sich bei ihr noch nicht so richtig einstellen, aller Weihnachtslieder und Deko zum Trotz. „Bei uns gibt es immer Schnee. Für mich gehört er zu Weihnachten einfach dazu.“