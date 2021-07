In Schnelldorf herrscht Ausnahmezustand. Am Donnerstagabend erreichte das Rathaus die Meldung, dass das Gesundheitsamt in Ansbach die am Vortag ausgesprochene Abkochanordnung für Leitungswasser auf weitere Teile des Landkreises Ansbach ausdehnt hat, inklusive Schnelldorf. Hintergrund ist eine Gre...