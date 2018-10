Kirchweih Da wirkt selbst die Barbara blass

Crailsheim / Ute Schäfer

Wenn Max Breitkopf den Schnäuz onduliert, dann ist es wieder so weit: Er verwandelt sich in den „Büttel von Onza“ und lädt zum Hammeltanz. Er ist das Gesicht des Hammeltanzes, nicht zuletzt wegen seines Schnurrbarts, den er hegt und pflegt und im Übrigen extra für den Hammeltanz hat wachsen lassen, weil er zur Büttel-Uniform so gut passt. Vor 37 Jahren hat er diese Aufgabe von Werner Pikulski übernommen, weil er beim Umzug nicht einfach zuschauen wollte. „Ich hab’ immer gesagt, ich will a weng a G’schäft“, sagt er. Und trotz der vielen Jahre ist der gebürtige Onolzheimer doch jedes Mal „a weng nervös, auch wenn ich mei Sach auswendig kann“.

Max Breitkopf ist sich der tragenden Rolle also durchaus bewusst, die er als „Einlader“ und Sprecher des Prologs beim Hammeltanz spielt. Deshalb führt er auch den Umzug an. Gleich hinter dem Hammel und noch vor Barbara von Zipplingen, der Edeldame, die den Hammeltanz seinerzeit gestiftet hat.

Sie trug auch gestern Nachmittag ihr prächtiges Gewand, dessen Rot in der Sonne leuchtete. Allerdings kam sie in diesem Jahr fast blass daher. Denn das Umzugsvolk hinter ihr war viel bunter. Die Onolzheimer hatten sich in Schale und Farbe geschmissen – getreu dem Motto: „Onza, so bunt wie nie“.

Dabei ist der Onolzheimer Umzug ja ohnehin schon fantasievoll und bunt. Doch in diesem Jahr war er bunter und vielleicht auch quirliger als sonst. Was am Festzug so Spaß macht – den Zuschauern wie den Akteuren –, sind die Details, mit denen die Gruppen ihre Kostüme und Wagen schmücken: Die Zuckerwelt in Pastell zum Beispiel, von der Gruppe „Onza and friends“. Sie sorgte mit Tortenwagen und einem rasenden Tortenstück für Begeisterung. Wagen, Kostüme, selbst die Perücken: Alles war zuckersüß geschmückt, mit Bonbons, Lollis und was die Welt der Candys sonst noch so hergibt.

Sehenswert waren auch die bunten Papageien aus der Lang­äckersiedlung. „Alles selbst gemacht“, sagt Adeline Gold. „Wir haben bestimmt 3000 Federn ausgeschnitten und zusammenge­näht. Das hat ziemlich lang gedauert.“

Für große Begeisterung sorgte auch der lange Tretroller, den sich die Keschdlbamer mit ihren quietschbunten Gießkannenhüten (Motto: gut behütet) zusammengeschweißt haben. Das Gefährt erinnerte an die lange Draisine, die bei einem der vorigen Umzüge mitfuhr – und hinterher bei so manch anderem Umzug für Furore sorgte. Sind wir mal gespannt, ob auch dieser Roller zukünftig in die Nachbarschaft ausgeliehen wird. Dort kann er dann von dem bunten Freudentaumel erzählen, in den Onolzheim verfällt, wenn der Büttel zum Hammeltanz lädt.

Info Der Umzug wird heute um 13.30 Uhr wiederholt. Anschließend wird um 15 Uhr auf dem Festplatz um den Hammel getanzt.