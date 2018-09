Volksfest Crailsheims Königin aus Dinkelsbühl

Crailsheim / Luca Schmidt

Wie es sich anfühlt, Crailsheims schönste Dirndl-Trägerin auf dem Fränkischen Volksfest zu sein, weiß Christiane Bartsch aus Dinkelsbühl: Die 22-jährige Bankkauffrau ist noch bis Montag amtierende Dirndl-Königin. Einen Gratis-Kaffee bekomme sie zwar keinen, so berühmt mache der Wahlsieg nicht – geändert hat sich durch den Titel aber trotzdem etwas.

Dabei war es bereits Bartschs zweite Teilnahme an der Wahl zur Crailsheimer Dirndl-Königin. „2016 bin ich mehr oder weniger reingestolpert. Ich wurde zur Seite gezogen und dann wurde auch schon abgedrückt.“ Sie habe eigentlich nicht vorgehabt, an der Wahl teilzunehmen – wurde am Ende aber immerhin Achte.

Im vergangenen Jahr wurde dann geplant. „Ich habe mir überlegt, wie ich die Haare flechte, welches Dirndl und welche Kette ich trage und welche Blumen ich in den Haaren habe.“ Und diese Vorkehrungen zahlten sich aus: Sie wurde vor Louisa Kaiser aus Frankenhardt und Waltraud Winkhardt aus Wallhausen Erste. Hundert Prozent zufrieden war sie mit dem geschossenen Bild von sich aber nicht. „An der Haltung hätte ich vielleicht noch etwas verbessern können“, sagt sie.

Trotz der Konkurrenzsituation habe sie sich mit den beiden anderen Kandidatinnen gut verstanden. „Wir haben uns am Abend der Veranstaltung kennengelernt und uns gut verstanden“, erinnert sich Bartsch. Es sei von Anfang an klar gewesen, dass jede Dirndl-Königin werden möchte – „aber wir hätten es auch der jeweils anderen gegönnt“, sagt Bartsch.

Im Bierzelt war sie dann von ihrer Leistung überrascht. „Ich habe meinen Arm vorher gemustert und mir überlegt: Ist der wirklich für das Bierkrugstemmen geeignet?“ Das war er. „Meine Fitness-Trainerin war auch im Zelt und hat mich nach dem Wettbewerb gelobt“, sagt Christiane Bartsch.

Aufs Volksfest geht die 22-Jährige, seit sie 13 Jahre alt ist. „Viele Freunde von mir kommen aus Crailsheim, meine Pferde stehen in Stimpfach“, erklärt sie.

Aber was ist ihr nach dem Gewinn der Krone geblieben? Auf jeden Fall einige Gewinne, die noch abgeholt werden müssen. Manche hat sie auch schon eingelöst – sie hat jetzt ein fünftes Dirndl, außerdem ist sie eingefleischter Basketball-Fan. „Der beste Preis waren zwei Dauerkarten für die abgelaufene Saison der Crailsheim Merlins. Da habe ich zu jedem Spiel noch jemand mitgenommen“, sagt sie.

Zuvor sei sie nur ab und zu bei den Spielen gewesen. „Am Ende war ich richtig traurig, dass die Saison schon vorbei war.“ Auch zur kommenden Runde möchte sie eine Dauerkarte kaufen – und am liebsten nochmal auf den gleichen Plätzen sitzen. „Ich bin schon gespannt auf die Neuen. Spielerisch und technisch hat sich etwas getan“, sagt die 22-Jährige.

Knapp am Kerwa-Madla vorbei

An ihrer Dirndl-Königin-Karriere arbeitet die Bankkauffrau ebenfalls. Sie nahm am Dirndl-Wettbewerb „Kerwa-Madla“ von Radio 8 teil und erreichte prompt das Finale in Gunzenhausen. Dort musste sie sich aber am Dienstag Maike Friedl aus Weißenburg geschlagen geben.