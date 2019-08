Themen in diesem Artikel Crailsheim

Die Hunde Teddy und Jenny sind schwer vermittelbare Fälle. Dabei haben beide einen guten Kern. Viel zu lange leben sie schon ohne feste Bezugsperson und ohne richtiges Zuhause.

Bis zu 70.000 Tiere werden jährlich in der Hauptreisezeit im Sommer ausgesetzt, teilt der Bundesverband Tierschutz, die Dachorganisation der Tierschutzvereine in Deutschland, mit. Besitzer sollten bei der Urlaubsplanung das Wohl der Tiere mitberücksichtigen und sich rechtzeitig um einen Betreuungsplatz kümmern.

Im Crailsheimer Tierheim sind in den Sommerferien alle Pen­sionsplätze ausgebucht. Es gibt Stammgäste, die bereits im Januar einen Platz buchen. Doch während die Pensionstiere nur für eine begrenzte Zeit hier einziehen, ist für einige Hunde und Katzen das Heim schon fast zu einem Zuhause geworden, so lange leben sie schon hier. So wie Teddy.

Tiere Wer bietet Teddy und Jenny ein neues Zuhause? Mehr zum Video

Teddy braucht klare Strukturen

Der zehn Jahre alte Mischlingsrüde war früher drei- bis viermal jährlich als Pensionshund im Tierheim. Inzwischen hat ihn seine ehemalige Besitzerin ganz abgegeben, da sich Teddy in der neuen Familie nicht einfinden konnte. „Teddy wollte den neuen Partner der Besitzerin nicht akzeptieren. Er stellte immer wieder die Rangordnung infrage“, berichtet Natascha Kalitzki. Er gewöhnte sich an zu schnappen, wenn er mit einer Situation nicht klarkam. Als das zweite Kind kam, konnte der Hund nicht länger in der Familie bleiben.

„Teddy ist kein Beißer, aber es ist schwierig, ihm im Tierheim­alltag das Schnappen abzugewöhnen“, sagt die Tierpflegerin. Wichtig sind für ihn klare Strukturen und eine verlässliche Bezugsperson, zu der er Vertrauen aufbauen kann. „Man muss bei Teddy einige Dinge beachten“, erklärt Kalitzki. „So darf man ihm beispielsweise Sachen, die er vom Spaziergang mitbringt, nicht aus dem Maul nehmen. Dann schnappt er.“

Tierschutz Jäger warnen: In der Urlaubszeit werden tausende Tiere ausgesetzt Zur Ferienzeit werden tausende Tiere ausgesetzt. Das kann schnell zur Gefahr für heimische Tiere werden.

Jenny braucht Sicherheit

Auch Jenny sollte dringend aus dem Tierheim ausziehen, weil sie sich hier nicht wohlfühlt. Die achtjährige Schäferhündin ist körperlich schon sehr gebrechlich, weil sie bei ihrer ehemaligen Besitzerin von klein auf zu wenig Bewegung bekommen hat. „Jenny ist schlecht mit anderen Tieren sozialisiert, sie ist sehr geräusch­empfindlich und ängstlich. Sobald Gewitterwolken am Himmel aufziehen, wird sie unruhig und sucht Schutz und Sicherheit in ihrem Zwinger“, erzählt Natascha Kalitzki.

Jenny brauche eine Vertrauensperson, die habe sie im Tierheim nicht. „Alles, was neu ist, bedeutet für Jenny Stress. Und im Tierheim gibt’s ständig neue Tiere und Personen. Sie braucht dringend ein festes Zuhause“, so die Tierpflegerin.

Die Schäferhündin ist ein schwer vermittelbarer Fall. „Die Leute wollen einen jungen Schäferhund, um mit ihm zu trainieren, keine ältere Hündin, die einen Hüftschaden hat“, sagt Tierheimleiter Helmut Löprich. Aber sie habe andere Qualitäten: „Jenny ist sehr lieb und zugänglich und sie genießt Streicheleinheiten.“

Wenn Teddy und Jenny kein Zuhause finden, können sie auch an eine Pflegestelle vermittelt werden. In diesem Fall übernimmt das Crailsheimer Tierheim die Kosten für Futter und Tierarztbesuche.

Das könnte dich auch interessieren:

Zuhause gesucht Wer möchte Herrchen oder Frauchen werden? Tiere, die momentan im Crailsheimer Tierheim leben, stellen wir in unserer Rubrik „Zuhause gesucht“ vor.