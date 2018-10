Schätzen für Schätze Crailsheim: Rasen ist nicht gleich Rasen

Crailsheim / Nico Pannewitz

In der Quiz-Frage aus Crailsheim geht es um Den Kunstrasenplatz des Schönebürgstadions.

Pflegeleicht und langlebig - so lässt sich der Kunstrasenplatz des TSV Crailsheim westlich neben dem Schönebürgstadion bezeichnen. Nachdem er im Sommer 2016 zuletzt erneuert wurde, ist unter normalen Umständen erst wieder nach 2030 ein neuer Teppich fällig. „Unsere Unterhaltungskosten gehen gegen null“, sagt Peter Watzka, Technischer Leiter des TSV Crailsheim.

Robust

Zwar muss im Winter natürlich Schnee geschippt werden, ansonsten machen wechselnde Wetterumstände oder Jahreszeiten dem Untergrund aber nichts aus. „Wir behalten natürlich im Auge, ob neues Granulat nachgestreut werden muss“, so Watzka. „Bei stark beanspruchten Feldbereichen wie dem Strafraum ist das häufiger nötig als bei anderen.“

Pflege

Das dafür nötige Equipment besitzt der TSV selbst, statt wie manch anderer Verein, die Pflege an dritte Firmen zu vergeben. Durch große Laufbesen - an ein Fahrzeug montiert - hat der Kunststoffteppich schnell wieder den nötigen Grip.

Unkraut

Den größten Aufwand beim Kunstrasenplatz hat der Sportverein indes kurioserweise neben dem Platz. „Das Unkraut, das am Pflasterbelag um den Platz wuchert, ist eine Plage“, schmunzelt Peter Watzka. Wenn Kunstrasen so praktisch und billiger ist als natürlicher Rasen, warum hat der TSV Crailsheim dann daneben mit dem Schönebürgstadion, dem Platz daneben sowie den Plätzen in den Teilorten hauptsächlich Normalrasen?

Qualität

„Spiele auf Normalrasen sind für Spieler angenehmer“, erklärt der Technische Leiter. So heizt sich beispielsweise das Granulat des Kunstrasens beim Bespielen und bei Sonne auf. „Wenn die Spieler dann stürzen, können sie sich eventuell leichte Verbrennungen zuziehen“, so Watzka. Gerade der deutsche Profifußballbetrieb ist von der Qualität aktueller Kunstrasenplätze noch nicht überzeugt. Zwischen dem DFB und der DFL gilt die Verabredung, dass von der 1. Bundesliga bis in die Regionalliga nur Naturrasen zugelassen ist. Doch auch wenn im Amateurfußball bestimmte Kunstrasenbeläge erlaubt sind, spielen die Ligamannschaften des TSV Crailsheim in der Regel meist im Schönebürgstadion - während der Kunstrasenplatz eher als Trainingsplatz sowie Stätte für den Schulsport fungiert.

Kunst- gegen Normalrasen

Auch die Perspektive globaler Erwärmung scheint dem Kunstrasen aktuell langfristig keinen Vorteil gegenüber Normalrasen einzubringen: Zwar mussten die Naturrasenplätze gerade vergangenen Sommer ständig bewässert werden, um bespielbar zu bleiben, andererseits hat der Kunstrasen sein Problem mit dem aufgeheizten Granulat. Zumal die größte Hitze der vergangenen Jahre ohnehin in die spielfreie Zeit fiel. Und zumal die Stadt Crailsheim, die anders als beim Kunstrasenplatz für die Unterhaltung der anderen, normalen Sportplätze zuständig ist, stets sorgfältig zugange ist.

Schätz-Quiz

Der Kunstrasenplatz und das Gelände des Stadions - darum geht es bei dieser Quiz-Frage aus der Reihe „Schätzen für Schätze“.

Info

Die Teilnahmebedingungen für unser Schätz-Quiz gibt es hier.

Alles zum Gewinnspiel findet ihr unter swp.de/schaetzen.