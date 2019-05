Themen in diesem Artikel Crailsheim

Tiere, die momentan im Crailsheimer Tierheim leben, stellen wir regelmäßig online vor - in unserer Rubrik „Zuhause gesucht“.

Dieses Mal handelt es sich um eine Hündin und zwei Katzen aus Crailsheim. Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, wenden Sie sich bitte an das Tierheim Crailsheim (siehe Infokasten).

Der Fundhund ist vermutlich ein Shih-Tzu-Mischling.

Diese Hündin (links) wurde am 25. Mai zwischen Stimpfach und Jagstheim gefunden. Sie ist schon älter und nicht gut gepflegt.

Diese Katze wurde bei der Firma Groninger gefunden.

Eine Katze (Mitte) wurde am 24. Mai bei der Firma Groninger in der Hof­äckerstrasse gefunden. Sie ist vermutlich im März 2019 geboren.

Die kleine Katze aus Ilshofen.

Diese weibliche Katze (rechts) in gutem Zustand wurde am 24. Mai in Ilshofen gefunden.