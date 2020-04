Müll ist ein sensibles Thema. Jeder hat ihn, keiner will ihn und die Wertstoffhöfe garantieren im Normalfall die schnellstmögliche Entsorgung neben der Hausabholung. Das Problem ist dabei gar nicht der Müll, sondern die Mengen an Menschen, die zu den Öffnungszeiten kommen. Mit dem Auto anfahren, abladen und wegfahren, so war es bisher. Doch durch die Corona-Krise sahen sich Landkreis und Kommunen gezwungen, Maßnahmen einzuleiten, um den Strom an Entsorgungswilligen zu lenken, zu reduzieren und die eigenen Mitarbeiter zu schützen.

Mitarbeiter des Wertstoffhofs kontrollieren die Anzahl der Besucher

Besonders gut zu sehen ist das am Samstag in Crailsheim. Absperrungen an der Einfahrt erlauben es den Mitarbeitern nicht nur, die Anzahl der Menschen zu kontrollieren, die sich auf dem Wertstoffhof aufhalten, sondern auch abzufragen, was die Leute zu entsorgen haben, um sie direkt an den richtigen Platz zu lenken. Das senkt die Verweildauer und minimiert die Zahl der Personen, die zwischen den Containern herumlaufen.

„In einer Schnellaktion haben wir die Anlagen geschlossen, um Beschilderungen sowie Fahrspurmarkierungen anzubringen”, erklärt Peter Zimmer, operativer Leiter der Entsorgungslogistik des Landratsamts Schwäbisch Hall. Tatsächlich leiten die neuen Fahrspuren die Fahrer auf schnellstem Weg zu den Containern, die strategisch aufgestellt sind.

Zwischen 500 und 800 Fahrzeuge kommen an einem durchschnittlichen Samstag zur Anlage, um Müll zu entsorgen. Dabei schwankt es je nach Jahreszeit, welche Container am meisten gefragt sind. „Im Moment entsorgen die meisten Grünschnitt und Gartenabfälle”, weiß Zimmer und verweist darauf, dass es im Landkreis verschiedene Entsorgungsstationen dafür gibt (siehe Inforubrik).

Manche bringen auch Müll, der eigentlich durch die Müllabfuhr entsorgt wird. Die Wertstoffhof-Mitarbeiter wundern sich oft, dass Menschen den Weg und die Wartezeit auf sich nehmen, um einen einzelnen gelben Sack oder einen großen Karton zu entsorgen – in Zeiten, in denen man sich eigentlich unnötige Wege sparen sollte. Doch gerade viele Senioren verbinden den samstäglichen Weg zum Einkaufen offensichtlich gern mit einer Durchfahrt beim Wertstoffhof.

Mitarbeiter Herbert Lang versucht auch für sie Verständnis aufzubringen. „Viele Leute haben anscheinend keinen Platz, um Müll zu lagern und wollen ihn deshalb schnell loswerden. Bei anderen gehört der Weg zu uns wohl zur Alltagsroutine, auf die sie nicht verzichten möchten.” Lang beobachtet aktuell, dass dem Müll nach zu urteilen viele Menschen gerade ihre Häuser ausmisten. Vor allem garagentypischer Müll wie alte Reifen oder Bauschutt findet jetzt auffallend häufig den Weg in die Container. Aber auch ganze Kochtopfsets, alte Bügeleisen und andere Haushaltsgeräte werden verstärkt entsorgt.

Kann man Krisenverhalten am Müll von Menschen ablesen? Lang lacht und verrät: „Bei den Kartonagen sind auffällig viele Rechner-Schachteln dabei und es werden erstaunlicherweise mehr Kühlschränke entsorgt als Waschmaschinen.” Auch sind die Leute seiner Meinung nach geduldiger, nehmen Wartezeiten mit mehr Verständnis und Gelassenheit in Kauf als sonst.

Entsorgungstonne besorgen

Als Appell an die Bevölkerung betont Peter Zimmer: „Man muss sich wirklich überlegen, ob die Fahrt zum Wertstoffhof unbedingt sein muss – vor allem ältere Menschen, die zur Risikogruppe gehören.” Als Ratschlag gibt er noch mit auf den Weg, dass es jetzt auch Sinn machen kann, sich eine Entsorgungstonne für Zuhause anzuschaffen, zum Beispiel für Gartenabfälle. Wenn die Krise vorbei ist, könne sie jederzeit wieder zurückgegeben werden.

Übrigens: Die Standorte der wieder geöffneten Anlagen sind so gewählt, dass keiner im Landkreis große Strecken auf sich nehmen muss, um Müll zu entsorgen. Aber sie sind gerade so weit weg für die meisten, dass die Fahrt dahin bewusst gemacht werden muss. Auch dies ist eine Schutzmaßnahme für Mitarbeiter und Besucher.