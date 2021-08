Mitte Juni ist der Degenbachsee erstmals in diesem Jahr wegen einer zu hohen Belastung mit Bakterien für den Badebetrieb gesperrt worden. Die Belastung lag um das fast 6-fache über dem Grenzwert. Der rund sieben Hektar große Degenbachsee, der eigentlich ein Rückhaltebecken ist, ist der einzige See auf Crailsheimer Gemarkung, in dem gebadet werden kann. Unlängst wurde die Infrastruktur an diesem „Naturfreibad“ saniert, dafür gab’s ei...