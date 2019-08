Themen in diesem Artikel Crailsheim

Selbst ein stattlicher Baum stellt die erfahrenen Zeltbauer des Festwirts Hahn vor keine großen Probleme: Die temporäre Vergnügungsstätte wird einfach drumherum errichtet.

Bevor das Bier fließt, strömt erst mal der Schweiß: Beim Aufbau eines Festzeltes ist nach wie vor jede Menge Muskelschmalz gefragt – erst recht bei den beiden großen Vergnügungsstätten, die den feuchtfröhlichen Mittelpunkt des Fränkischen Volksfestes in Crailsheim bilden.

Das Engel-Zelt von Festwirt Michael Hahn aus Bad Windsheim und der Crailsheimer Brauerfamilie Fach hat schon Gestalt angenommen. In den nächsten Tagen wird in der unmittelbaren Nachbarschaft das temporäre Domizil von Festwirt Jürgen Papert aus Bechhofen errichtet, wo Distelhäuser Bier aus dem Zapfhahn kommt.

Der Zeltmeister Mariusz Ociesa und seine 15 Kollegen haben keinen weiten Weg zu ihrem Arbeitsplatz: Das Aufbauteam vom Festwirt Hahn logiert nur ein paar Schritte entfernt in Wohncontainern. Rund vier Wochen brauchen die Männer, bis das Festzelt in voller Pracht auf dem angestammten Platz in Crailsheim steht.

Volksfest Crailsheim 2019 Dirndlwahl, Umzug, Festplatz: Alle Info zum Fränkischen Volksfest Bald winkt er wieder zehntausende Menschen vom Volksfest-Eingang zum Platz: Der Eilooder – das Markenzeichen des Volksfests. Was euch alles geboten wird, erfahrt ihr hier.

Mariusz Ociesa weiß in- und auswendig, an welcher Stelle immerhin vier Lkw-Ladungen mit 1200 Elementen aus Aluminium verbaut werden müssen. Schon seit über 20 Jahren steht er als Zeltmeister in den Diensten der Firma Hahn. Vier weitere Laster karren den Holzboden für das Festzelt heran.

„Sicherheit steht in unserem Geschäft an erster Stelle“, sagt der Zeltmeister, der mit seinem Team vorwiegend in Bayern im Einsatz ist. Mariusz Ociesa deutet auf die Pfosten, die mit jeweils sechs Nägeln in der Erde verankert werden – etliche Kilo schwer und 1,20 Meter lang: „Ein solches Zelt hält auch einem heftigen Sturm locker stand.“ Auch für die Beleuchtung ist das Zelt-Team zuständig: „Neben den Arbeitslampen im gastronomischen Bereich verlegen wir Lichterketten auf 13 Feldern mit jeweils 75 Leuchtmitteln“, rechnet der Zeltmeister vor.

Bildergalerie Nightlife beim Volksfest Bilderstrecke öffnen

Ein Kuriosum bereitet den Zeltbauern ebenfalls kein Kopfzerbrechen: Mittendrin im Engel-Zelt steht eine Kastanie. „Wir bringen eine spezielle Zeltplane rings um den Baum an, der damit keinen Schaden nimmt“, sagt Mariusz Ociesa, der die Volksfeststimmung in Crailsheim als „einmalig“ bezeichnet. Er muss es wissen – schließlich hat er Vergleichsmöglichkeiten bei seinen Privatbesuchen auf den süddeutschen Festplätzen.

Das könnte dich auch interessieren:

Bildergalerie Volksfestumzug: Landwirte haben viele kreative Ideen Bilderstrecke öffnen