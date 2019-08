Themen in diesem Artikel Crailsheim Angela Merkel

Armin Laschet (CDU), der eine mögliche Kanzler-Kandidatur bislang nicht ausgeschlossen hat, wird Gast des politischen Volksfestauftakts in Crailsheim sein.

Die fünfte Jahreszeit in Crailsheim, das Fränkische Volksfest, nähert sich mit Riesenschritten. Dadurch wird auch die Frage aktuell, wer den politischen Volksfestauftakt bestreitet. Jetzt hat Klaus-Jürgen Mümmler, der Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes, den Namen des Redners im Engel-Zelt publik gemacht: Es ist Armin Laschet, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident. „Ich freue mich sehr darüber, dass wir mit Armin Laschet einen der profiliertesten CDU-Politiker in Deutschland als Redner gewinnen konnten“, sagt Mümmler.

Laschet hat die Frage nach einer eigenen Kanzlerkandidatur bislang offen gelassen

Laschet moderierte jüngst den Kampf zwischen Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn um den CDU-Vorsitz, den Kanzlerin Angela Merkel abgegeben hatte. Er gilt als Unterstützer der Siegerin Kramp-Karrenbauer, hat eine eigene Kandidatur um den Posten des Bundeskanzlers nach Angela Merkel bislang aber nicht ausgeschlossen.

So sagte er in einem Gespräch mit der Welt am Sonntag: „Die Frage steht zurzeit nicht an.“ Kramp-Karrenbauer habe vorgeschlagen, „die Kanzlerkandidatur auf dem CDU-Parteitag Ende 2020 zu entscheiden. Ende 2020 ist nicht heute und nicht jetzt.“ Sollte er Kanzlerambitionen haben, könnte das Volksfest in Crailsheim für ihn eine nicht unbedeutende Chance darstellen, sich im Voraus einer potenziellen Wählerschaft zu präsentieren.

Das Volksfest findet vom 20. bis 23. September statt, der Auftakt mit Laschet am Donnerstag, 19. September.

