Sozial- und Baubürgermeister Jörg Steuler hat sich in der jüngsten Sitzung des Crailsheimer Bau- und Sozialausschusses zu den Perspektiven des diesjährigen Fränkischen Volksfests geäußert. So gilt aktuell: Das Volksfest 2021 wird nicht abgesagt. Nach der Absage des Oktoberfests in München un...