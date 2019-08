Themen in diesem Artikel Crailsheim

Die B-Juniorinnen des TSV Crailsheim empfangen zum Auftakt in die neue Saison in der Bundesliga Süd den VfL Sindelfingen.

Auch in dieser Saison werden sich die B-Juniorinnen des TSV Crailsheim in der Bundesliga Süd strecken müssen, um nicht gleich von vornherein gegen den Abstieg zu spielen. Sieben Leistungsträger des Jahrgangs 2002 hat das Team altershalber abgeben müssen. Zu den 14 Spielerinnen, die auch schon letztes Jahr Bundesligaluft in Crailsheim schnuppern durften, kommen sieben neue dazu: Svea Kollmar (SC Wiesenbach), Emily Kübler (Erstspielrecht Spvgg Kleinaspach C-Junioren), Samina Kuhn (Erstspielrecht VfL Iggingen C-Junioren), Carina Ost (Erstspielrecht Spfr. Schwäbisch Hall C-Junioren), Madeleine Reuther (FC Creglingen), Tamara Trumic (SG Oppenweiler-Strümpfelbach) und Lara Yildiz (GSV Waldtann). Neu-Trainerin Tanja Hofmann (ehemals TSV Michelfeld), Martin Grund und Marco Schmitt versuchen, aus 21 Spielerinnen ein Team zu formen.

TSV Crailsheim Landesligist strebt gegen Leingarten dritten Sieg an Der SV Leingarten hat in der Landesliga zweimal unentschieden gespielt. Der TSV hat zweimal gewonnen.

Die Vorbereitung verlief nicht optimal, Klaus Keller wurde als Trainer noch vor Saisonstart entlassen (siehe Infokasten). Nie hatte das Coaching-Team aufgrund von Urlaub, Verletzungen und Ferienjobs alle Spielerinnen im Training. Ein Trainingsbesuch von mehr als 16 Spielerinnen war in den Ferien eher eine Seltenheit. Der TSV Crailsheim gehört auch vom Altersschnitt her zu den ganz jungen Teams (15,3 Jahre).

Der erste Gegner Sindelfingen kann sicherlich die homogenere Mannschaft stellen. Meist spielte das Gästeteam schon in der letzten Runde mit dem jüngeren Jahrgang, weil es den ältesten Jahrgang (2002) zur ersten Mannschaft abstellen musste und war dennoch zu keiner Zeit abstiegsgefährdet. Das Crailsheimer Coaching-Team ist gut beraten, die Mannschaft zuerst einmal hinten stabil zu stellen und dann mit schnellen Vorstößen die Abwehr des Gegners zu verunsichern. Je länger die Null gehalten werden kann, desto eher ist gegen Ende eine Überraschung des einheimischen Teams möglich.

Entlassung kurz vor Saisonbeginn Kurz vor Saisonstart ist Klaus Keller vom Traineramt bei den B-Juniorinnen des TSV Crailsheim entbunden worden. „Wir sind nicht im Streit auseinandergegangen, und diese Entscheidung hat absolut nichts mit dem Menschen Klaus Keller zu tun“, betont Frauenfußballabteilungsleiter Manfred Schaborak. Es habe im Training einfach nicht gepasst, so Schaborak, „die Mädchen waren unzufrieden“. Er könne verstehen, dass Keller geknickt sei, „aber wir spielen Bundesliga und wollen den Klassenerhalt schaffen“. Man wollte lieber noch vor der Saison reagieren als eventuell zu spät. Klaus Keller wollte Schaboraks Aussagen aufgrund der ungeklärten vertraglichen Situation nicht kommentieren, bestätigte aber: „Ich bin nicht mehr Trainer der Crailsheimer B-Juniorinnen.“ Der Grund für seine Freistellung sei ihm nicht mitgeteilt worden, sagte Keller, der seit vier Jahren Trainer der WFV-Regionalmädchenfördergruppe Nord ist, die in Schwäbisch Hall und Crailsheim trainiert. jom