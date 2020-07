Dieses Mal handelt es sich um eine Fundkatze, drei Fundkaninchen und zwei Kater. Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, wenden Sie sich bitte an das Tierheim Crailsheim (siehe Info-Rubrik).

Die etwas sechs Wochen alte Katze ist am 9. Juli in der Roßfelder Straße gefunden worden.

© Foto: Tierschutzverein Crailsheim

Ein Katzenmädchen, dessen Alter auf sechs Wochen geschätzt wird, wurde am 9. Juli in Crailsheim in der Roßfelder Straße bei der Firma Bürger gefunden. Das Tier ist in einem guten Zustand. Wer diese Katze vermisst, kennt oder anonyme Hinweise auf seinen Eigentümer geben kann, möge sich im Crailsheimer Tierheim (Telefon 0 79 51 / 29 47 77) melden.

Eines der drei schwarzen Kaninchen aus Fichtenau

© Foto: Tierschutzverein Crailsheim

Auf einem Feldweg in der Nähe von Wäldershub (Gemeinde Fichtenau) wurden am 9. Juli drei Kaninchen gefunden. Es handelt sich um zwei Weibchen und ein unkastriertes Männchen, alle drei sind schwarz. Neben den Kaninchen befand sich Kleintierstreu und Futter, weshalb vermutet wird, dass die Tiere ausgesetzt wurden.

Denver und Detroit sind aufgeweckt und hängen aneinander.

© Foto: Tierschutzverein Crailsheim

Denver und Detroit sind die Namen zweier am 1. Mai 2020 geborenen Kater, die im Tierheim auf einen neuen Besitzer warten. Interessenten dürfen die beiden aufgeweckten Tiere ab sofort besuchen. Ein gemeinsames Zuhause für die verspielten Kerlchen wäre schön, da sie sehr aneinander hängen, ist aber nicht Bedingung. Beide möchten später Freigang haben.