Immer wieder kommen neue Vierbeiner im Crailsheimer Tierheim an. Der Tierschutzverein sucht für diese ein Zuhause, wo es ihnen gut geht.

Dieser Kater ist in Herrentierbach aufgetaucht. Er ist zahm und verschmust

© Foto: Tierschutzverein Crailsheim

Diese männliche Katze wurde am 22. Juni im Hohgartenweg im Blaufeldener Teilort Herrentierbach gefunden. „Er ist nicht gekennzeichnet. Sein Zustand ist gut und er ist sehr zahm und verschmust“, schreiben die Verantwortlichen des Tierheims.

In Onolzheim wurde diese tätowierte Katze gefunden.

© Foto: Tierschutzverein Crailsheim

Diese weibliche Katze ist am 25. Juni in Onolzheim aufgefunden worden. Auffällig ist, dass sie eine Veränderung am Ohr hat. Sie ist tätowiert. „Abgesehen von dem Ohr geht es ihr gut“, so der Tierschutzverein.

Eine junge Katze, die in Waldtann (Kreßberg) gefunden wurde.

© Foto: Tierschutzverein Crailsheim

Noch eine weibliche Katze ist am 27. Juni in Waldtann aufgetaucht. Sie ist noch sehr jung und in einem guten Zustand. Sie wartet im Tierheim auf ihre Besitzer.