Im Tierheim sind jüngst drei Fundkatzen angekommen. Wer diese Tiere vermisst, kennt oder anonyme Hinweise zu ihrer Herkunft geben kann, möge sich bitte beim Tierschutzverein melden.

Diese Katze wurde am Kaufland in Roßfeld gefunden.

© Foto: Tierschutzverein Crailsheim

Die weibliche Katze auf dem Foto rechts wurde am 8. Juni am Kaufland in Roßfeld ohne jede Kennzeichnung aufgefunden. „Ihr Gesundheitszustand ist gut, allerdings ist sie etwas ängstlich“, schreiben die Verantwortlichen des Tierheims.

Die betagte Perser-Katze ist in den Hirtenwiesen aufgetaucht.

© Foto: Tierschutzverein Crailsheim

Die Perser-Katze (weiblich, betagt) auf dem mittleren Bild wurde am 15. Juni in den Hirtenwiesen (in der Von-Stauffenberg-Straße) gefunden. Ihr Gesundheitszustand war nicht gut, sie wird gerade in einer Pflegestelle aufgepäppelt.

Diese Katze wurde in Wäldershub gefunden. Gesundheitlich ist sie in einem guten Zustand.

© Foto: Tierschutzverein Crailsheim

Noch eine weibliche Katze ist am 8. Juni in Fichtenau-Wäldershub aufgetaucht (Foto links). Sie ist weder tätowiert noch gechipt, ansonsten geht es ihr gut.