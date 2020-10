Die Bilanz ist bitter: Durch den Wegfall von Festen, dem Tag der offenen Tür und des Benefizkonzertes, sowie dem geringen Bedarf an Pensionsplätzen in der Urlaubszeit, sind die selbsterwirtschafteten Einnahmen des Crailsheimer Tierheims im Corona-Jahr. Fehlende Einnahmen in Höhe von über 40.000 Euro stehen jährlichen Tierarztkosten von rund 40.000 Euro und weiterender Einrichtung gegenüber. „Ein Jahr können wir überbrücken, weil wir gut gewirtschaftet haben, aber wenn das nächste Jahr wieder so wird, wird es richtig eng“, beschreibt die Vorsitzende Claudia Hofmann die Lage. Um das nächste Jahr schultern zu können, braucht das Tierheim deshalb dringend Spenden.