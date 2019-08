Themen in diesem Artikel Crailsheim

David Schutta aus Kirchberg tritt bald in der Champions-League an. Er steuert kleine Quadrokopter sehr schnell durch einen Parcours.

Wer am Wochenende den Radweg zwischen Tiefenbach und Crailsheim benutzt hat und am Sportgelände des SVT vorbeigekommen ist, der ist entweder stehen geblieben und hat verwundert gen Himmel geschaut oder ist noch schneller in die Pedale getreten. Letzteres aus Angst vor einem aggressiven Bienenschwarm, der durch die Luft saust. Ersteres, weil er/sie erkannt hat, dass dort keine fliegenden Insekten diese schrillen Töne von sich geben, sondern kleine Drohnen – und hier sind nicht männliche Bienen gemeint – die über den Sportplatz zischen.

Bis zu 130 Stundenkilometer schnell werden die knapp 500 Gramm schweren Quadrokopter auf der Geraden, wenn sie von echten Könnern gesteuert werden. Und beim Teilwettbewerb der deutschen Meisterschaft F9U im Drone Racing, der in Tiefenbach ausgetragen wurde, waren solche Cracks am Start. 56 Piloten aus Polen, Ungarn, Belgien, der Schweiz, Indonesien, China und Deutschland nahmen daran teil – der Wettbewerb war gleichzeitig als FAI World Cup sowie als bayerische und baden-württembergische Meisterschaft ausgeschrieben. 11 Tore und 16 Wendepunkte mussten möglichst schnell durch- und umflogen werden, drei Runden galt es zu absolvieren.

Sport Drone-Racer liefern sich ein Rennen Bilderstrecke öffnen

Einziger Starter aus dem Landkreis Schwäbisch Hall war David Schutta aus Kirchberg, der den Sportplatz des SV Tiefenbach zu Trainingszwecken nutzt. Der 27-Jährige ist seit etwa zweieinhalb Jahren aktiv, wollte eigentlich zuerst einen Modellhelikop­ter kaufen, entdeckte dann aber die FPV-Quadrokopter für sich. FPV bedeutet „first person view“, damit ist alles gemeint, was mit der Ich-Perspektive zu tun hat, also auch der Flug mit Kamera. Diese ist auf der kleinen Drohne befestigt, das Livebild wird in eine Virtual-Reality-Brille übertragen. „Ein Jahr bin ich nur mit dem Simulator geflogen, bis ich zum 25. Geburtstag eine VR-Brille geschenkt bekommen habe“, sagt David Schutta. 90 Minuten pro Tag trainiert Flying Dave, so sein Spitzname, der auch auf seiner Baseballmütze zu lesen ist, immer noch am Simulator. Dreimal pro Woche fliegt Schutta im Freien, vier bis acht Stunden dann jeweils.

Youtube Drone-Racing ist im Kommen

Drone-Racer aus Kirchberg tritt in der Champions League an

Inzwischen fliegt David Schutta so gut, dass ein US-amerikanisches Team auf ihn aufmerksam geworden ist und ihn unter Vertrag genommen hat. Nach Rennen am Simulator hat ihn die Quadforce One verpflichtet, 2020 wird er in der DCL, der Drohnen-Champions-League, die führende Liga für Drohnenrennen weltweit, starten. „Sieben, acht Manager haben die Piloten ausgewählt, ich darf das Team bei internationalen Wettkämpfen repräsentieren“, freut sich der Maschinenbaumonteur. Preisgelder zwischen 20.000 und 100.000 Euro können dabei gewonnen werden, erklärt Schutta.

Gamescom 2019 in Köln Messe startet: Neuankündigungen, Tickets und Öffnungszeiten Die Gamescom in Köln erkämpft sich ihren Platz als Messe für Spiele-Neuankündigungen zurück. Auf der Eröffnungsfeier Opening Night Live gab es gleich mehrere Premieren zu sehen.

In Tiefenbach kam der 27-Jährige auf Platz 12 in der World-Cup-Wertung, auf Platz 6 in der Landesmeisterschaft in Baden-Württemberg. Beim ersten Teil der deutschen Meisterschaft in Nördlingen hatte Schutta vor Kurzem das Finale erreicht, wurde Fünfter. „Ich habe gemerkt, dass ich am besten fliege, wenn ich ohne Druck und ohne große Erwartungshaltung an die Sache herangehe“, sagt der Kirchberger. Ganz leicht fällt ihm das nicht, weil er sehr ehrgeizig ist. So musste er schon länger wegen einer Sehnenscheidenentzündung pausieren. Sein Fehler: Früher habe er die Sticks an der Fernbedienung nur mit den Daumen gesteuert, musste sich an das Fliegen mit Daumen und Zeigefingern erst gewöhnen. „Da ist viel kaputt gegangen“, sagt Schutta, dessen aktuelle Drohne Marke Eigenbau an die 650 Euro kostet, wie er schätzt. „Ich liebe den Nervenkitzel und die Geschwindigkeit am Drone Racing.“

Wie konzentriert, reaktions- und handlungsschnell die Piloten sein müssen, wird noch deutlicher, wenn man selbst einmal eine VR-Brille aufsetzt. Der Laie hat schon Probleme damit, überhaupt ein scharfes Bild zu erkennen. Zu schnell ändern die Drohnen ihre Richtung, sind mal oben, mal unten. Alexander Hofmann, der zweite Vorsitzende des SV Tiefenbach, ist selbst einmal geflogen und sagte lachend: „Ich bin 20 Meter hoch gekommen und zwei Meter weit, aber das lag wohl am Wind. Das ist echt nicht ohne.“ Hofmann freute sich, dass aus dem ursprünglich kleiner geplanten Rennen ein Wettbewerb mit größerer Bedeutung wurde. „Viele Radfahrer oder Leute auf dem Weg zum Häckselplatz sind stehen geblieben und haben zugeschaut. Oft waren sogar die Opas interessierter als die Enkel.“ Das Gelände des SVT sei perfekt für das Drohnenrennen gewesen. Die Zuschauer sitzen leicht erhöht mit Blick auf den Sportplatz. „David hat uns Drone Racing einmal am Sportwochenende vorgestellt, das ist gleich gut angekommen“, sagt Hofmann. Die Fangnetze um den Rasen wurden eigens vom Veranstalter Team Nö – FPV Racer Nördlingen aufgebaut. Zur Sicherheit der Zuschauer, weil die Rotoren messerscharf sind und die Drohnen auch manchmal unkontrolliert abstürzen, wenn sie an einem Gate hängen bleiben.

Das könnte dich auch interessieren: