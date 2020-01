Jahr für Jahr derselbe Auftritt: Vom 11. bis 19. Januar präsentiert sich Crailsheim auf der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit, der CMT in den Stuttgarter Messehallen. Unterstützt wird die Stadt dabei von Ehrenamtlichen der Bürgerwache und der Fränkischen Familie.

Mit dem Verein Hohenlohe Schwäbisch Hall Tourismus, der Tourismusgemeinschaft Hohenlohe und weiteren Partnern lädt der Gemeinschaftsstand zum Besuch ein. Crailsheim präsentiert sich als Ziel für Tagestouristen aus einem Umkreis von 100 bis 150 Kilometern rund um die Stadt und als Etappenziel auf dem Kocher-Jagst-Radweg. Natürlich wird auch für das Volksfest und weitere Höhepunkte geworben.

Zentrales Element des Gemeinschaftsstands ist der Genusstisch, der täglich von anderen Akteuren bespielt wird. Am 19. Januar lädt der Bezirksimkerverein Crailsheim zu Honigproben und Einblicken in die Arbeit der Imker ein. Und vom 13. bis 15. Januar ist erneut die hiesige Biermanufaktur Engel mit auf der CMT und präsentiert dort ihre preisgekrönten Produkte.

Info

Die Stadt Crailsheim ist auf der CMT vom 11. bis 19. Januar in Halle 6 am Stand 6F70 in der Messe Stuttgart zu finden.