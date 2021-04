Große Nester in den Bäumen, weißgefiederte Insassen, die mit weit ausgebreiteten Flügeln über die Jagst segeln und jede Menge Kot auf dem Fußweg in der Paradeisallee – Barbara Sperlich aus Crailsheim war sich auf den ersten Blick sicher: „Da nisten Störche an der Jagst.“ Bei genauem Hi...