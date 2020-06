Wir wollen handeln“, betonte Baubürgermeister Jörg Steuler kürzlich in der Sondersitzung des Crailsheimer Gemeinderates, in der die Nutzungs- und Entwicklungsstudie zur Stadthalle vorgestellt worden ist. Doch noch ist die Zeit des Handelns nicht gekommen, das Reden und Diskutieren geht vorerst weiter. Da in Corona-Zeiten keine Informationsveranstaltung abgehalten werden kann, läuft die Bürgerbeteiligung online.

Bürgerbeteiligung zum Thema Stadthalle gibt’s nur online

Auf der Homepage der Stadt sind ein Teil der Stadthallen-Studie, die Präsentation der Gutachter aus der Gemeinderatssitzung sowie eine Zusammenfassung der Stadtverwaltung veröffentlicht. Bis zum 29. Juni können Bürgerinnen und Bürger online Fragen zur Studie stellen. Wer will, kann sich an einem Losverfahren beteiligen, das zwei Crailsheimerinnen und Crailsheimern ermöglicht, in der nächsten Gemeinderatssitzung (24. Juni) ein Statement zur Stadthalle abzugeben. In dieser Sitzung kommen außerdem Vertreter von Organisationen und Vereinen zu Wort (Schulen, Jugendgemeinderat, Kultic, Konzertgemeinde, Kulturtisch, Hakro Merlins, Stadtverband für Sport und Stadtmarketing-Verein). Sie sollen erläutern, welche Ansprüche sie an eine Halle haben.

Egal, wie die Entscheidung des Stadtparlaments letztendlich ausfällt, sie wird von großer Tragweite sein, betonte Baubürgermeister Jörg Steuler zu Beginn der gemeinderätlichen Sondersitzung. Der Kostenrahmen liegt, was die untersuchten Varianten angeht, zwischen zwölf und 60 Millionen Euro. Die große Bandbreite verblüfft zunächst, ist aber dem frühen Stadium der Planung geschuldet. Mit jedem weiteren Schritt, so die Gutachter, können die Baukosten für die jeweiligen Varianten präziser beziffert werden.

Drei Varianten zur Crailsheimer Stadthalle stehen zur Auswahl

Was steht denn überhaupt zur Diskussion? Die Gutachter haben drei Möglichkeiten benannt:

Variante 1: Die klassische Stadthalle mit einem großen und einem kleinen Saal (Gesamtkapazität: 900 Besucher). Sie kostet laut Gutachten zwischen 12,2 und 20,7 Millionen Euro). Wird sie mit einer Sporthalle für den Vereins- und Schulsport ergänzt, kommen zwischen 3,5 und 6,7 Millionen Euro hinzu, ergibt also insgesamt ein Kostenrahmen von 15,6 bis 27,4 Millionen Euro.

Variante 2: Eine kulturtaugliche Sporthalle (1000 Besucher), ergänzt durch einen Kultursaal (250 Besucher). Die Kosten dieser Variante sind zwischen 9,8 und 15,9 Millionen Euro angesiedelt.

Variante 3: Eine bundesligataugliche Sporthalle, in der die Merlins ihre Basketball-Heimspiele absolvieren können (3500 Besucher), kombiniert mit einem Kultursaal (250 Besucher). Die Kosten hierfür belaufen sich auf 26,1 bis 59,8 Millionen Euro. Der Nachteil dieser Variante ist, dass sie nicht mit dem Platz auskommt, der derzeit auf dem Volksfestplatz für das Thema Stadthalle vorgesehen ist.

Variante 1 hat die Nase vorn

Empfehlung der Gutachter ist, sich zunächst einmal intensiv mit der Ballsporthalle mit Kultursaal zu befassen. Hier müssten „vertiefende Untersuchungen“ angestellt werden. Dann soll der Komplex Stadthalle mit Sporthalle unter die Lupe genommen werden. Anschließend sei ein direkter Vergleich beider Varianten möglich. Inzwischen liegt jedoch das vom Rathaus in Auftrag gegebene Lärmgutachten für den Volksfestplatz vor, das eine Ballsporthalle auf dem Volksfestplatz kritisch einstuft. Die Variante 2 soll, so das Gutachten, ohnehin nicht weiterverfolgt werden. Es könnte also schon nächste Woche die Situation eintreten, dass nur noch die Variante 1 in Betracht kommt.

Vor-Ort-Termin im Hangar

Wenn da nicht noch der Hangar wäre. Der steht zum Verkauf und die Stadt hat bereits grundsätzliches Interesse bekundet. Laut Bürgermeister Steuler wäre es „sträflich“, nicht auch die Chancen, die die ehemalige Flugzeughalle im einstigen Fliegerhorst bietet, zu bedenken. Die Crailsheimer Stadträte schauen sich den Hangar am kommenden Dienstag an.