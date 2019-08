Themen in diesem Artikel Crailsheim

Der Rotary Club Crailsheim ruft zum Spendenlauf am 3. Oktober im Kampf gegen Kinderlähmung auf.

Der zehnte Sparkassenlauf am 3. Oktober hat in diesem Jahr erstmals einen karitativen Aspekt: Der Rotary Club Crailsheim ruft zum Spendenlauf gegen Kinderlähmung auf. „Wir laden Sie ein, daran teilzunehmen. Sie können laufen, walken oder gemütlich spazieren gehen. Die ausgeschilderte Strecke beträgt einen Kilometer. Jeder kann eine oder mehrere Runden laufen, Start ist um 9.35 Uhr“, erklärt Dr. Philipp Masserer, Präsident des Rotary Clubs Crailsheim.

Die Strecke sei bewusst kurz gewählt worden, um nicht nur erfahrene Läufer anzusprechen, sondern auch Bürger im Altkreis Crailsheim, denen der karitative Aspekt wichtiger ist als der sportliche. Jeder Teilnehmer erhält einen Textilaufkleber, den er auf seinem Shirt befestigt. Damit demonstriert er, dass er mit seinem Startgeld als Spende den weltweiten Kampf gegen Kinderlähmung unterstützt.

„Das Thema Gesundheitsvorsorge insbesondere für Kinder, das schwächste Glied in Gesellschaften weltweit, ist für mich als Haus- und Familienarzt natürlich eine ganz besondere Herzensangelegenheit“, betont Masserer.

Anmeldungen sind möglich auf der Homepage. Kurzentschlossene können sich am Wettkampftag an der Tageskasse anmelden. „Hundert Prozent der Einnahmen durch die Anmeldegebühr werden zur weltweiten Impfvorbeugung verwendet“, so der Rotary-Club-Präsident.

