Vor genau einem Monat, am Montag, 22. Juli, wurde die Deichmann-Filiale in Roßfeld, in der Haller Straße 207 geschlossen.

Anlass war ein geplanter, turnusmäßiger Umbau, mit dem das Schuhgeschäft entsprechend dem neuen Ladenbaukonzept ausgestattet werden sollte. Dabei wurden die Regale, die Dekoelemente, der Accessoirebereich, die Kassenzone sowie der Bodenbelag erneuert.

Am Donnerstag öffnet die Filiale wieder und präsentiert auf 430 Quadratmetern das umfangreiche Angebot des nach eigenen Angaben größten Schuh­einzelhändlers Europas. Neben den aktuellen Schuhkollektionen werden Accessoires wie Schals, Tücher und Taschen sowie das zeitlose Deichmann-Basissortiment angeboten.

Am Eröffnungstag begrüßt das Team die erwachsenen Kunden zwischen 10 und 18.30 Uhr mit einem Glas Sekt. Für die Kinder gibt es kostenlose Glitzertattoos.

Überfall mit Schusswaffe Post in Obersontheim überfallen - mehrere tausend Euro erbeutet Kurz nach der Öffnung ist am Samstagmorgen die Postfiliale in Obersontheim überfallen worden. Der Täter bedrohte eine Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe.

Die Filiale wurde nach dem sogenannten Rack-Room-Konzept umgestaltet, das es den Kunden einfacher macht, das Gewünschte zu finden. Dabei werden die Schuhe paarweise im Karton präsentiert. Der Kunde muss das Personal nicht mehr nach dem zweiten Schuh fragen, wie es früher üblich war, sondern kann in Ruhe auswählen, beide Schuhe anprobieren und sich bei Bedarf beraten lassen. Die Schuhe werden nach Modellen und Farben im Originalkarton präsentiert, sodass der Kunde sofort erkennen kann, ob der Schuh in seiner Größe vorrätig ist.

Mit über 1400 Filialen in ganz Deutschland bietet das Essener Unternehmen Schuhe für Damen, Herren und Kinder in allen Altersklassen. Mit Marken wie 5th Avenue, Catwalk oder Graceland für Damen oder Memphis One, Landrover und AM, Borelli oder Gallus für Herren gibt es für die verschiedensten Anlässe das passende Schuhwerk.

Die richtigen Schuhe für Kinderfüße gibt’s unter anderem von Elefanten und Bärenschuhe. Für die gesamte Deichmann-Kollektion gilt die Unternehmensphilosophie: Der Kunde soll modische Schuhe in guter Qualität zu einem sehr günstigen Preis finden. Möglich wird das durch den Direkteinkauf bei über 400 Herstellern in aller Welt ohne weitere Zwischenhändler.

Das könnte dich auch interessieren:

Schwörmontag 2019 Schrottdienstag: Aufräumarbeiten auf dem Münsterplatz und an der Donau In Ulm hat die Reinigung nach der Schwörmontags-Party begonnen. Während es im Fischerviertel am Morgen schon ganz manierlich aussah, lag zwischen Münster und Bahnhof sowie an der Donau noch viel Müll.